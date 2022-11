Ajudante de caminhão é morto a tiros após reagir a assalto na Zona Norte

A suspeita é que os criminosos queriam roubar a carga do caminhão, mas após alvejarem a vítima eles fugiram sem levar nada

Manaus (AM) – O ajudante de caminhão Jailson José Alves, de 48 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta sexta-feira (4), após reagir a um assalto ocorrido na avenida I do conjunto Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus. O crime chocou moradores do local.

De acordo com informações de testemunhas, Jailson e seus colegas de trabalho que realizavam entregas de estivas em um caminhão estavam descansando na localidade, quando foram abordados por três assaltantes.

Os suspeitos estavam armados e renderam as vítimas, mas Jailson teria reagido e acabou sendo assassinado com pelo menos dois tiros na cabeça. A suspeita é que os criminosos queriam roubar a carga do caminhão, mas após alvejarem a vítima eles fugiram sem levar nada.

O local do crime foi isolado pelo Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Norte para atuação das demais equipes competentes.

O corpo de Jailson foi periciado e os profissionais realizaram registros fotográficos que devem ajudar nos indícios do crime. A remoção do corpo foi realizada por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Os companheiros de trabalho de Jailson devem ser ouvidos durante as diligências do caso que está a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Idoso é preso por estuprar menina de 10 anos em Manaus

Homem é preso por receptação de carga avaliada em mais de R$ 30 mil

Preso pela PF no AM, homem diz que receberia R$ 3 mil para fazer tráfico de armas