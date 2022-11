Rio Negro sobe, em média, 11cm em 4 dias, e chuvas anunciam processo do fim da vazante, diz Inmet

Oito municípios do Amazonas ainda se encontram em situação de emergência devido à seca dos rios, de acordo com a Defesa Civil

Manaus (AM) – O nível dos rios do Amazonas já apresenta o processo de fim da vazante e as chuvas para início da enchente já acontecem nos próximos dias, ajudando a população ribeirinha que depende do tráfego fluvial. Nesta sexta-feira (4), porém, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que a enchente só poderá ser percebida a partir de 2023, quando o pico da cheia dos rios acontece. Por enquanto, a média da subida das águas do Rio Negro (que banha Manaus), em quatro dias, é de apenas 11cm diários, informou o Inmet.

As cheias obedecem ao regime de chuvas regulares do período, sendo que a subida dos rios inicia pelas cabeceiras e demoram para chegar até a capital do Amazonas. O instituto revelou ainda que os níveis dos rios têm subido nas calhas do Solimões, Negro, Purus e Madeira, de acordo com Boletim de Monitoramento da Amazônia Ocidental.

“Segundo Boletim Inpa, pelo CPC/NOAA (Climate Prediction Center – National Oceanic and Atmospheric Administration), entre os dias 3 a 9 de novembro, a previsão de precipitação acima da climatologia do período poderá ser observada sobre a bacia do rio Branco. Chuvas abaixo da climatologia poderão predominar na região sobre as bacias do Juruá, Jutaí, Madeira, Purus, Solimões, dentre outras”, informou o órgão

Para o período de 10 a 16 de novembro, a previsão de precipitação acima da climatologia do período poderá ser observada em grande parte da região Norte, sobre as bacias do rio Branco, Madeira, Negro, Purus, baixo Solimões, dentre outras.

“Portanto, os rios citados vão subir gradativamente chegando até Manaus, mas o pico das cheias do Amazonas deve acontecer somente no mês de junho ou julho, e a intensidade será regulada pelas chuvas na região. As chuvas iniciaram em Rondônia e grande parte da região, sendo assim, espera-se a subida dos rios”, completa.

Municípios em situação de emergência

Oito municípios do Amazonas ainda se encontram em situação de emergência devido à seca dos rios, de acordo com a Defesa Civil do Estado: Amaturá, Benjamin Constant, Japúrá, Tefé, Uarini, Maraã, Alvarães e Coari.

A Defesa Civil Nacional publicou, nesta sexta-feira (4), que estão previstas chuvas intensas as regiões Norte e Nordeste. O Amazonas, porém, não consta na lista.

Leia mais:

Parintins se prepara para receber turistas na Temporada de Cruzeiros

Réveillon acontecerá em três pontos da Ponta Negra

Prefeitura de Manaus promove posse administrativa de novo procurador do município