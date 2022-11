Rayssa Leal, a ‘Fadinha’, é campeã mundial de skate no Rio de Janeiro

Rayssa Leal deu show sobre seu skate neste domingo (6), no Rio de Janeiro, e é a nova campeã mundial da Street League. A ‘fadinha’ chegou ao Super Crown, nome da final da SLS, como favorita e não deu espaço para as outras atletas. Ela já havia vencido todas as três etapas em 2022 e é líder do ranking.

Havia grandes chances de o título ir para as mãos de uma brasileira, já que Pâmela Rosa, atual bicampeã do circuito mundial de skate, também lutava pela vitória.

Mas a conquista da Fadinha, de apenas 14 anos, não veio sem susto. Ela vinha bem durante todo o evento, só que acabou sofrendo uma dor abdominal que fez com que tivesse de dar uma parada durante alguns minutos. A skatista recebeu atendimento médico e conseguiu voltar para finalizar sua participação.

Entre alguns tombos, Rayssa conseguiu, na última tentativa, fazer a manobra que lhe rendeu uma nota alta vinda dos juízes, um 7,4.

*Com informações do R7

