Wilson Lima fiscaliza fase final da execução das obras do Complexo Viário Anel Sul

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima vistoriou, nesta segunda-feira (7), o trabalho das frentes de obras que atuam na construção do Anel Viário Sul, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana, mais 85% dos trabalhos já foram executados.

A pavimentação do complexo viário avança e, durante a vistoria, o governador acompanhou a qualidade do serviço que está sendo realizado ao trafegar pelo novo trecho que recebeu asfaltamento.

“É uma obra importante para melhorar o tráfego de veículos nessa área de Manaus. Juntamente com o Anel Leste que nós estamos executando, vamos tirar de circulação das avenidas Rodrigo Otávio e Efigênio Salles as carretas do Distrito Industrial e dar mais segurança ao trânsito nessas vias”, disse.

Juntos, os complexos viários Anel Leste e Anel Sul formam a maior intervenção para melhoria da mobilidade urbana de Manaus e irão facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias AM-010 e BR-174. Os complexos somam 27 quilômetros de extensão.

Com 8,7 quilômetros de extensão, o Anel Sul inicia no Viaduto Lydia da Eira Corrêa e termina na Avenida Santos Dumont. Já o Anel Leste inicia no trevo da Avenida dos Oitis e termina na Avenida Margarita, próximo a Reserva Adolfo Ducke.

Anel Sul

Com investimentos de R$ 136 milhões, a previsão é que, dependendo das condições climáticas, os trabalhos sejam concluídos ainda este ano. Se as chuvas não se intensificarem, a via será liberada até o fim de dezembro.

O complexo inclui a construção de uma ponte sobre a Cachoeira Alta e a duplicação da pista em 10,50 metros. Além da nova pavimentação, os postes antigos estão sendo removidos para instalação do novo sistema de iluminação pública.

Cinco frentes de obras atuam na construção do complexo; a estimativa é que todo o projeto gere cerca de mil empregos. No primeiro, próximo ao Clube da Aseel, estão sendo feitas drenagem e terraplanagem; no segundo, nas proximidades da Cachoeira Alta, os trabalhadores realizam drenagem superficial, sarjeta e meio fio.

O terceiro trecho, que fica próximo ao condomínio Villa Suíça, recebe serviços de base e sub-base no lado direito (sentido centro-bairro). Uma quarta equipe atua na drenagem e reforço do subleito próximo à empresa Pontual. E nos arredores da comunidade São Francisco está em execução a aplicação da segunda camada asfáltica.

Anel Leste

O projeto do Anel Leste tem 18,30 quilômetros de extensão e está 36% executado. A estimativa é de que todo o projeto gere mais de 2 mil empregos. As obras incluem um viaduto de 54,60 metros, com um trevo e passagem em nível, compreendidas em quatro alças internas e quatro externas.

A duplicação conta com pistas que totalizam 10,80 metros de largura com três faixas para cada sentido. Também haverá uma ciclovia de 5,6 quilômetros no entorno da Reserva Adolpho Ducke; e 22 baias para paradas de ônibus

