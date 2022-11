Saiba como fazer a troca gratuita da parabólica convencional pela antena digital

O projeto faz a instalação do kit gratuito para famílias de baixa renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal

Manaus (AM) – Falta menos de uma semana para a Copa 2022, no Qatar, mas ainda dá tempo de assistir aos jogos das melhores seleções do mundo com uma imagem de alta qualidade e áudio que parece de cinema.

Famílias de baixa renda que moram nas capitais do país e nas 26 cidades com mais de 500 mil habitantes podem estar na lista dos beneficiados que têm direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital.

Os equipamentos são instalados pela Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de substituição das antenas no país.

O comerciante João Cordeiro dos Santos, de 61 anos, está muito contente com a troca da sua antena para o modelo digital, porque o sinal da parabólica antiga já estava ruim, apresentando “chuvisco”.

“A Copa está chegando e eu vou poder assistir aos jogos do Brasil no telão”, brincou ele. Morador do bairro Lírio do Vale, em Manaus, ele contou que há pelo menos 10 anos utilizava a parabólica tradicional para assistir à TV e que ficou sabendo da troca gratuita pelo filho. “Agendei pelo telefone e tudo foi feito de forma rápida. A equipe toda foi muito atenciosa e educada, sempre explicando todos os detalhes”.

Para fazer o agendamento, é preciso atender alguns requisitos:

Ser inscrito em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ter na residência uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

Para saber se tem direito, a população deve ter o CPF ou NIS em mãos e entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, lembra que as famílias que não tiverem direito ao kit gratuito também devem fazer a substituição de suas antenas parabólicas antigas, pois em breve terão o sinal interrompido. “A nova tecnologia está à disposição de todos em todo o Brasil”, afirma Guerra. “Já são mais de 40 canais sendo transmitido pela banda Ku e muitos com conteúdo local.”

