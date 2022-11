Manaus (AM) – O corpo de uma mulher identificada como Selma Tamer Brilhantes, de 49 anos, foi encontrado pela própria filha, na manhã deste sábado (19), enrolado em um lençol ensanguentado dentro da kitnet em que morava na rua Luiz Antony, no bairro Aparecida, na zona Sul da capital. A mulher morava com o marido, André Luiz Guerra, de 36 anos, e o filho de 13 anos que não estava no local.

De acordo com informações da polícia, após várias tentativas de contato com a mãe, a filha se deslocou até a kitnet, onde encontrou o corpo da vítima enrolado no lençol em cima da cama.

Ainda conforme a equipe policial, os vizinhos relataram que ouviram gritos durante a madrugada e manhã de hoje, e que após isso, André saiu da residência oferecendo eletrodomésticos da casa aos vizinhos, informando que tinha se separado da mulher e que estava indo embora.

Sem saber sobre o que tinha acontecido com a mulher, alguns vizinhos compraram materiais e em seguida o homem foi embora. Os moradores do local ficaram assustados com o ocorrido, segundo relatos a mulher era muito querida.

O corpo da vítima foi periciado pelos agentes do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e foi constatado que não há marcas de perfurações contra a mesma. Diante disto a hipótese é que ela tenha sido morta por asfixia. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML),

Prisão

Segundo informações da polícia, André foi capturado na tarde deste sábado, no município de Careiro Castanho (a 86 quilômetros distante de Manaus) onde foi visto consumindo cerveja, por um conhecido da família que realizou a denúncia.

A equipe policial do 34º Dip de Careiro realizou a prisão do suspeito. O homem foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pelas investigações sobre o caso.

Leia mais:

Presa por matar marido, mulher fez vaquinha para pagar enterro

Mulher confessa que ajudou o marido a estuprar e matar a filha recém nascida

Homem é preso por tentativa de feminicídio contra ex-companheira em Manaus