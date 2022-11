Capitão do Hexa? Thiago Silva se expressa mal e vira ‘meme’ na internet

Depois do jornalista Eric Faria se tornar ‘meme’ após levar empurrão em transmissão direto do Catar, chegou a hora do mesmo se tornar ‘coadjuvante’. É que o zagueiro da seleção brasileira Thiago Silva, que aos 38 anos de idade chega a sua quarta Copa do Mundo, em entrevista a Rede Globo, quando questionado por Eric Faria sobre as expectativas para o mundial se expressou mal.

“A sensação é como se fosse a primeira. Eu fico muito feliz, passa um filme na cabeça, ne? Mas a agente está super preparado para isso. Isso que nos conforta. E esperamos fazer uma grande competição. Falaram que a gente foi a última equipe a chegar no Catar e espero que seja a primeira depois”, disse o ‘capita’ a rede Globo.

A fala gerou repercussão na internet. Nas redes sociais surgiram vários comentários dizendo que Thiago Silva estava desejando que o Brasil fosse a primeira equipe a sair do mundial.

“Disseram que nós fomos o último a chegar (seleção) e esperamos ser o primeiro a sair.”

Ele não falou "a sair" quando eu ouvi.

Assista o vídeo que gerou a repercussão:

Reprodução: Globo Esporte

