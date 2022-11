Giovanna Torres brilha como Mini Miss Amazonas Baby e disputa coroa nacional

O concurso terá duração de três dias, com desfile de beleza, desfile com vestido de gala, desfile de traje típico e show de talento

Manaus (AM)- Ela tem apenas 5 anos e já sonha em ser modelo. Giovanna Guimarães Torres é manauara, estuda teatro e Ballet, ama fotografar e é a mais nova representante do Amazonas no concurso nacional Mini Miss Brasil Baby 2022. A pequena se prepara para viajar até Porto Alegre em dezembro, onde acontecerá o certame.

Ela tem todos os predicados que uma Miss deve ter. Mas, além disso, Giovanna encanta a todos com acrobacias em tecidos. Na reta final do pré-concurso, ela recebe o apoio da família, amigos e fãs.

“Entre todas as atividades que a Gio faz ainda temos a preocupação de incentivar a fase que ela vive. Incentivamos as brincadeiras de criança, atividades em grupo para que ela aproveite tudo como toda criança merece”, explica a mãe, Joelma Leal.

Em outubro, a pequena miss fez questão de compartilhar brinquedos com outras crianças no dia delas. “Nossa família considera importante cultivar valores humanos na criação da Giovanna. Em agradecimento pelos últimos acontecimentos na vida da nossa pequena, organizamos esse pequeno gesto de solidariedade. Acreditamos que se cada um fizer um pouco, com certeza o mundo será melhor para todas as crianças”, pontua a mãe Joelma Leal.

No teatro, ela interpretou a sua primeira protagonista. No espetáculo adaptado ‘Branca de Lua’, dirigido pela Companhia de Teatro Interarte, Giovanna deu vida à personagem Branca de Lua. A Mostra Teatral da Interarte 2022 aconteceu no maior ícone da cultura amazonense, o Teatro Amazonas e a obra tem autoria assinada por Allicia Castro e Roger Barbosa; e assistente de direção: Paulo Oliveira.

Com todas estas atividades, Giovanna ainda se divide entre aulas de passarela, provas de vestidos de gala, maquiagem e sessões de fotos. “Estamos acreditando que Gio pode vencer! Respeito muito o tempo dela, então, na hora que ela diz que está cansada, a gente para tudo. Mas, ela faz tudo com muita empolgação e empenho. A gente percebe que ela gosta e, por isso, investimos”, afirma a mãe.

Em seu Instagram @giovannagtorres a Mini Miss compartilha sua rotina de preparação e o seu dia a dia de estudo, brincadeiras. O concurso terá duração de três dias, com desfile de beleza, desfile com vestido de gala, desfile de traje típico e show de talento. Também haverá votação aberta para o público via internet.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Manaus lança documentário sobre jazz

Garantido lança tema para 2023 em dezembro

Teatro Amazonas recebe clássicos da Disney