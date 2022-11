Deputado sugere criação de secretaria de políticas indígenas no AM: “É importante para cuidar e defender”

O Amazonas é o estado com a maior população indígena no país, sendo que na capital há mais de 168 mil indígenas

Manaus (AM) – O protagonismo dos povos indígenas tem se tornado discussão internacional e nacional com o anúncio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de criar o ministério dos Povos Originários. No Amazonas, a criação de uma secretaria de políticas indígenas passou a ser vislumbrada e pleiteada pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP).

Diante desse cenário, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) entrou com uma Moção de Apelo ao governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), pleiteando a criação da Secretaria de Estado de Políticas Indígenas do Amazonas (Sepiam).

Ao Em Tempo, o deputado estadual afirmou que a criação da secretaria é importante para que o estado possa cuidar e defender a população indígena que vive no Amazonas.

Também destacou que o contexto é oportuno esse requerimento, visto que o presidente eleito Lula (PT) anunciou, durante a Convenção Mundial do Clima (COP-27), no Egito, a criação do Ministério dos Povos Originários.

“Se o governo federal pensa em criar o ministério que exatamente possa brigar, defender e proteger as causas das populações originárias, o Amazonas pode, nesse caso, criar uma secretaria que coloca em cuidado nossos irmãos indígenas”, afirmou.

O deputado relembrou que o Amazonas já possuiu a secretaria destina aos assuntos indígenas, sendo o primeiro secretário da pasta o líder indígena Jucinaldo.

“Enquanto essa secretaria durou, ela cuidou das questões das políticas públicas dos interesses dos indígenas em todo o estado do Amazonas, que é o estado brasileiro com o maior número de indígenas”, disse.

O requerimento de autoria do deputado Belarmino Lins cita dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 que apontam que o Amazonas conta com a maior população indígena no país, sendo 168.680 indígenas morando na capital amazonense. Ao mesmo tempo, também destaca a vulnerabilidade que vivem alguns povos diante da pobreza.

“Preocupados com tal quadro, encaminhamos Moção de Apelo ao governador Wilson Miranda Lima para que, considerando a premência da questão, implemente medidas visando a criação da Secretaria de Estado de Políticas Indígenas do Amazonas (SEPIAM), o que iria de encontro a manifestação do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que, na recente Convenção Mundial do Clima (COP-27), no Egito, anunciou a criação do Ministério dos Povos Originários”, diz o documento.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) informou ao Em Tempo que apoia a criação de uma secretaria de políticas indígenas do Amazonas. “No meu entender, os indígenas, que já estavam aqui quando Cabral chegou a 522 anos atrás, eles são os donos da terra.”

“Eles merecem ser tratados com respeito, com dignidade, com humanidade e sem qualquer preconceito. No entanto, não é o que vemos. Há uma cultura contrária ao indígena, defendendo coisas absurdas como o garimpo em terras indígenas. A secretaria, se ela for criada no sentido de proteger os povos indígenas, será uma boa pedida e conta com meu apoio”, destacou.

