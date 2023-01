Bloco da Alegria terá como atração nacional o Monobloco e o DJ Tubarão, em Manaus

O fenômeno do carnaval brasileiro Monobloco e o DJ Tubarão desembarcam em Manaus no próximo dia 28 de janeiro para comandar o bloco

Manaus (AM) — O fenômeno do carnaval brasileiro Monobloco e o DJ Tubarão desembarcam em Manaus no próximo dia 28 de janeiro para comandar o Bloco da Alegria FM O Dia. Com o tema “Uma viagem ao circo voador à fundição progresso”, o evento será realizado, a partir das 15h, na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, ao lado da Casa Rayol.

Além das atrações nacionais, o Bloco da Alegria também terá a participação do Grupo Estrelas, Banda Meu Xodó, Rosivaldo e Os metais de Olinda e Xiado da Xinela eletrizado.

O segundo lote de ingressos já está à venda no site Fly.com e nos pontos físicos das Lojas Via Uno do shopping Grande Circular, Sumaúma, Manauara e Amazonas shopping. Os passaportes também podem ser adquiridos no Bravo Bar e Grelha, Moai Restobar, Meet Cozinha Boemia e Bulldog Steak Burger.

O valor dos ingressos individuais varia entre R$ 60 e R$100, dependendo do setor. Também estão sendo vendidos camarotes para até 20 pessoas pelo valor de R$ 6 mil, na compra do camarote o cliente ganha dois combos de bebidas e tem direito a estacionamento exclusivo para até dois carros por camarote. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (69) 99953-7523.

O tema do Bloco da Alegria deste ano é “Uma viagem ao circo voador à fundição progresso” Foto: Divulgação

O evento é uma realização da Rádio FM O Dia Manaus e da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseeam). O presidente da Associação, Gerson Sampaio afirma está ansioso para a retomada dos blocos de carnaval após dois anos de interrupção por conta da pandemia de Covid-19 e adianta que o público vai se surpreender com a estrutura e organização do evento.

“O Bloco da Alegria marca a retomada dos blocos de carnaval em Manaus e nós da Asseeam juntamente com a Rádio FM O Dia estamos preparando uma megaestrutura para satisfazer o folião amazonense que estava com saudades de pular carnaval com segurança”, relata o produtor de eventos.

Melhor fantasia

Durante o evento haverá ainda o concurso de fantasias, que vai premiar o dono da melhor fantasia com a quantia de R$ 1,5 mil. A comissão julgadora das fantasias será formada por membros da produção do bloco e o resultado deve ser anunciado antes da apresentação do Monobloco.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Justiça suspende o show de “Barões da Pisadinha”, em Urucurituba

“Uma das melhores sensações que eu já senti”, diz UNNA após estreia em show de Pabllo vittar

Pabllo Vittar leva tombo durante show em Manaus; veja vídeo