“Uma das melhores sensações que eu já senti”, diz UNNA após estreia em show de Pabllo vittar

A noite do último dia 11 foi inesquecível para a artista amazonense UNNA. Não só por realizar o sonho de fazer seu primeiro show solo como cantora mas também por esse dia ter a presença ilustre de ninguém menos que Pabllo Vitar no evento ‘Fervo com a Pabllo‘, no podium da Arena. Após o show, a artista refletiu: “Foi uma das melhores sensações que eu já senti”.

O evento reuniu milhares de amazonenses e ficará para sempre na memória da artista.

“Foi o primeiro show da minha vida apresentando a UNNA pro mundo. Foi uma das melhores sensações que eu já senti, o público me recebeu e me abraçou de uma forma única, nunca tinha sentido isso antes”, conta.

Outro ponto que a artista destacou foi o fato de compartilhar o palco com artistas importantes. “Poder estar no mesmo evento em que a Pabllo Vittar, ser uma das atrações que antecediam o show dela, foi muito além do que eu pudesse imaginar pra mim. Fico e serei eternamente grata a minha equipe que entregou tudo dentro e fora do palco”, afirma.

A receptividade do público fora do palco surpreendeu UNNA. “Foi muito mais do que eu pude imaginar, pessoas que não conheciam o meu trabalho falaram comigo e me parabenizaram pelo show, pela entrega e isso me deu a sensação de dever cumprido. Isso pra mim, já valeu tudo!”, salientou.

“E eu sou muito grata a Frvo, aos meninos por terem acreditado em mim, na minha equipe e terem proporcionado esse momento único. Com certeza foi o primeiro de muitos que virão aí! E vem aí!”, finalizou.

Alta preparação

Para seu primeiro show o público sentiu o resultado da dedicação de semanas de preparação. “Tem muita pressão em cima de mim e do que eu posso trazer e está é a primeira vez que eu vou estar apresentando uma coisa que é tão grandiosa”, afirma.

A preparação contou com uma maratona de ensaios de voz e com bailarinos para entregar “muito” ao público amazonense. “Antes desse grande dia nós tivemos muito, muito ensaio, muita dança, muita aula de canto. Muitas pessoas dedicadas envolvidas nisso”, disse a artista.

Sobre UNNA

UNNA é artista performer com uma carreira promissora nos palcos, UNNA já possui um alcance de mais de 18 mil visualizações no clipe com seu último trabalho e 39 mil ouvintes em países como Brasil, Argentina, Alemanha e entre outros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pabllo Vittar realiza show no mês de outubro em Manaus

Pabllo Vittar leva tombo durante show em Manaus; veja vídeo

UNNA, artista do AM lança “Ela é Lenda” em parceria com rapper Andrewxx