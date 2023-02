Prefeitura agenda reunião para discutir regulamentação do serviço de motos por aplicativo em Manaus

Manaus (AM) – Representantes da Casa Civil, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Pública e Social (Semseg), da Prefeitura de Manaus, devem se reunir nesta segunda-feira (6), para a primeira discussão sobre a regulamentação do serviço de motos por aplicativo visando a segurança dos condutores e passageiros.

Na reunião, que deve acontecer no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, da Prefeitura de Manaus, localizado na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste, estarão presentes, o chefe da Casa Civil, Rafael Bertazzo; o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins; e o secretário da Semseg, Sérgio Fontes.

A medida se dá após dois dias polêmicos sobre a atuação de motociclistas no transporte de passageiros por aplicativos na cidade.

Relembre o caso

Na última quinta-feira (2), durante uma fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) algumas motocicletas desses trabalhadores foram apreendidas. O IMMU alegou que o serviço oferecido por eles era irregular na cidade.

Na sexta-feira (3) a classe paralisou os serviços e se reuniu em frente à Prefeitura reivindicando a liberação das motocicletas apreendidas. Mas, após conversas com representantes dos motociclistas e do IMMU, eles voltaram a circular, ainda sem uma lei que os assegurem ou resguardem os passageiros.

