Saúde pública de Manaus realizou 2,5 milhões de atendimentos básicos em 2022

Manaus (AM) – Rede de Atenção Básica de Saúde realizou mais de 2,5 milhões de atendimentos individuais em 2022. Recentemente, a cidade foi pela quarta vez a melhor colocada no ranking de capitais do “Previne Brasil”, programa nacional que mede a qualidade dos serviços de saúde básica oferecidos à população e serve de parâmetro para o financiamento das ações municipais, se tornando destaque nacional em Atenção Primária à Saúde.

A modalidade de serviços à população feminina foi a que registrou o maior número de atendimentos: foram 1,73 milhão de serviços de saúde prestados a esse segmento.

Quando comparados com os registros de 2021, o aumento é de 4,4%. No segmento masculino foram 789 mil atendimentos.

Outra frente de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que ganhou visibilidade foi o cadastro individual, ação que permite a formulação de uma base de informações para a identificação das demandas da população residente nas proximidades das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Esse instrumento é fundamental para o planejamento dos serviços de saúde e monitoramento dos usuários.

A ação de cadastramento, que é realizada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, apresentou um aumento de 17,1% com 1,73 milhão de registros. No ano de 2021, esse número foi de 1,480 milhão.

“Cada cadastro realizado representa avanço na cobertura da atenção básica, que em Manaus está em 73% conforme o Ministério da Saúde (MS), o que significa um cenário positivo. Para chegar a esse percentual, o MS leva em consideração o número de equipes de saúde de um determinado território e o número de cadastros vinculados a essas equipes. Quanto maior o número, maior a cobertura”, explica a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Consultas

Na categoria de consultas por profissionais de saúde (enfermeiros, médicos e cirurgiões dentistas) a Semsa Manaus apresentou crescimento nas consultas realizadas com enfermeiros. Foram mais de 1 milhão, ações que representam 13% a mais do que as realizadas no ano anterior, quando houve 932 mil consultas.

Outro bom desempenho foi na área de saúde bucal, com uma elevação de 55% no número de consultas com cirurgiões-dentistas em relação ao ano anterior, perfazendo um total de mais de 180 mil consultas.

Grupos prioritários

As gestantes, crianças de 0 a 5 anos, idosos de 60 anos ou mais e portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus compõem os grupos prioritários na atenção primária. Nessa frente de trabalho, os serviços de saúde direcionados aos hipertensos e diabéticos revelaram um aumento de 33% e 37%, respectivamente, em 2022. Foram 367.225 ações voltadas às pessoas com hipertensão e mais 222 mil aos portadores de diabetes.

Os dados relacionados às crianças de 0 a 5 anos e aos idosos, uma das prioridades da Prefeitura de Manaus, também são animadores com elevação em 15% dos atendimentos nesses dois segmentos.

Os cuidados relativos às crianças totalizaram 227.181 em 2022. O bom desempenho também se repete com relação aos idosos: em um ano, a Semsa Manaus atingiu a marca de 429.595 atendimentos, quase 35.800 ações mensais beneficiando as pessoas idosas.

Para a diretora do Departamento de Inteligência de Dados da Semsa, Sanay Pedrosa, os números refletem o saldo positivo de todos os serviços ofertados na Rede de Atenção Primária e demonstram que a capacidade instalada, qualificação dos servidores, inserção de novas ferramentas tecnológicas, entre outras ações, foram iniciativas bem aproveitadas, que propiciaram os avanços.

“Os atendimentos às pessoas hipertensas e diabéticas e às crianças de 0 a 5 anos, que são grupos prioritários, são um exemplo de que estamos avançando na nossa cobertura de serviços, ampliando o acesso. A população está sendo atendida. Os nossos números são muito positivos e mostram que a população está buscando os serviços e está sendo atendida. Fechamos 2022 com saldo bastante positivo”, ressalta Sanay.

Visita domiciliar

As visitas domiciliares, que são estratégias de promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde, também foram um ganho importante na gestão da Semsa com 1,05 milhão de ações, uma elevação de 7%, com mais de 83 mil visitas por mês.

A modalidade de atendimento domiciliar, direcionado a pessoas com dificuldade de locomoção e que necessitam de cuidados diferenciados, registrou aumento de 2% com 39.672 ações executadas.

