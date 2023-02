Políticas públicas para o turismo em Manaus são discutidas em Brasília

As ações estratégicas para alavancar o turismo no município foram divulgadas, ontem (9), na capital brasiliense, em encontro com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), representando a Prefeitura de Manaus, defendeu a importância de ações integradas para a promoção, principalmente do turismo internacional na região, colaborando para o desenvolvimento do país.

Durante a agenda em Brasília, Oreni, apresentou as ações do termo de cooperação assinado esta semana entre Manaus e Fortaleza para a criação de um roteiro integrado ao turista.

“A proposta une sol, praia e natureza e certamente atrairá turistas de todo o mundo. São destinos que antes se vendiam sozinhos, que já agiam como portões de entrada, mas agora fortalecem suas ações, sendo exemplo de política pública no Ministério do Turismo”, afirmou.

Durante à tarde, em reunião entre a Anseditur, órgão que reúne secretários e dirigentes de turismo de todo o país, e representantes da Embratur, Oreni ressaltou a necessidade de investimentos inteligentes para atrair turistas à capital do Amazonas.

“Estamos aproveitando a conectividade de Manaus com a capital cearense para investir na roteirização, para inovarmos e oferecermos ao estrangeiro, principalmente, a oportunidade de conhecer as belezas das praias nordestinas e também aproveitar o turismo selvagem e a pesca esportiva da nossa região”, salientou.

Roteiro integrado

Conhecidas pelas riquezas naturais e culturais, as cidades de Manaus e Fortaleza fortaleceram relações para promover roteiros turísticos que envolvam as duas capitais. Com propostas diferentes, Manaus e Fortaleza são duas das capitais mais procuradas pelos turistas nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente. Enquanto a capital do Ceará oferece um destino para quem opta por regiões praianas, a cidade de Manaus leva ao turista uma imersão à floresta Amazônica, apresentando riquezas naturais e também históricas no centro da capital, além de uma culinária atrativa.

Atualmente, 13 voos diretos conectam Manaus e Fortaleza semanalmente. A ideia inicial do projeto é proporcionar roteiros ampliados para turistas internacionais que busquem passagens para uma das duas cidades. A criação de roteiros e pacotes envolvendo as duas cidades possibilita um incentivo àqueles turistas que pretendiam visitar apenas Manaus ou apenas Fortaleza, e agora encontrarão facilidades para ir aos dois locais em apenas uma visita ao Brasil.

*Com informações da assessoria

