Espetáculo circense apresenta acrobacias aéreas no Teatro da Instalação, em Manaus

Manaus (AM) — Circo Caboclo, companhia circense independente do Amazonas, promove o espetáculo “Experiência Flutuante — Espetáculo acrobático”, nos dias 24 e 25 de fevereiro, às 19h, no Teatro da Instalação, Centro de Manaus. A apresentação cênica é construída com acrobacias aéreas em conjunto com a música ao vivo, visando levar sensações e emocionar a plateia.

O espetáculo “Experiência Flutuante” é uma proposta artística que mescla acrobacia, a dança, a música e a atuação em cena. É uma apresentação com números de acrobacia de solo, acrobacia aérea, manipulação e números de equilíbrio.

No elenco, estão os acrobatas Jean Winder e Laís Silva, na música Cícero Benedito e o Alexandre da Amazônia, iluminação de Daniel Ferrat, com a produção de Amanda Magaiver e Yure Lee. Com o apoio da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), do Programa de Dança Atividades Circenses e Ginástica (Prodagin) e com o patrocínio do Banco da Amazônia.

Primeiro espetáculo de 2023

A “Experiência Flutuante” é o primeiro espetáculo da Cia Circo Caboclo, em 2023. A proposta independente propõe um espetáculo autoral, com artistas amazonenses, considerando a especificidades dos corpos e do espaço em que o espetáculo será apresentado.

“No espetáculo cênico experimental, nós priorizamos a estética do espetáculo, principalmente por causa dos nossos corpos, todos os artistas que estão em cena são manauaras, então tentamos fazer com que isso seja uma marca bem presente. Encaramos a simplicidade do local, no cenário e iluminação, faremos isso funcionar com o público. Creio que esse seja o desafio, o de conseguir alcançar o público, mesmo com a simplicidade”, explica o acrobata Jean Winder, formado pela Escola Nacional de Circo, e pela Universidad Nacional de San Martín, em Buenos Aires.

Jean aponta que a característica diferencial do projeto é a investigação cênica, algo novo em Manaus, além do diálogo com outras cidades da Região Norte. O espetáculo tem como proposta também ser apresentado, no mês de março, em Belém, no Pará.

“Esse espetáculo será nossa primeira apresentação nesse ano. É um espetáculo que víamos trabalhando desde o ano passado, temos também a expectativa de apresentar ele em Belém, no Pará, até o mês de março. Nossa expectativa, inicialmente, é cativar o público na estreia do Teatro da Instalação. A nossa maior recomendação é que o público venha curioso e disposto a se divertir porque tenho certeza de que é isso que acontecer”, conta Winder.

Experiência flutuante

A “Experiência Flutuante” é, realmente, a primeira oportunidade da artista Laísa Silva iniciar sua jornada pelo mundo circense. Ela, que possui com uma longa trajetória na área da ginástica, começou com apenas 5 anos na ginástica rítmica, atividade artística que realizou por mais de 11 anos, período que chegou a fazer parte da Federação Amazonense de Ginástica (FAG), participando de competições internacionais, além de ter experiência com balé.

Laísa se arrisca realizando atividades aéreas e estreia nos palcos com a modalidade circense aérea. “Estou bastante feliz com essa apresentação, ela será a minha estreia em Lira acrobática, que eu nunca fiz apresentação, já fiz apresentação em bambolê e tecido, mas não se comparada com essa modalidade. Está sendo uma oportunidade incrível para eu atuar como acrobata”, conta.

Acrobacia mesclada com música

Cícero Benedito será o responsável por produzir uma áurea de fascínio, usando música para acrescentar encanto as performances circenses, visando criar uma atmosfera de sensações, alinhando o som as acrobacias aéreas. Os instrumentos usados no espetáculo são variados, alguns sendo indígenas.

“São músicas mais artérias, uma perspectiva de criar sensações. E criar um complemento para parte da performance dada pela Laís e pelo Jean. A criação foi dada com esse foco, para criar uma sensação, por exemplo, em certos momentos traremos um pouco mais de tensão e outros um relaxamento. O intuito é ir atrás de uma percussividade, buscamos um canto mais feroz, trazer essa perspectiva dessa construção entre um ponto e outro. O público pode esperar, justamente, uma experiência”, afirma.

Circo Caboclo

O projeto “Experiência Flutuante — Espetáculo acrobático” é realizado pela Cia Circo Caboclo. Criada em 2017, a companhia de artes se dedica à investigação e produção artística por meio da linguagem circense, na cidade de Manaus.

Fundada pelo artista amazonense Jean Winder, a cia Circo Caboclo propõe o intercâmbio de questionamentos e experiências entre artistas do Chile, Argentina e Brasil para estabelecer e produzir processos artísticos entre profissionais latino-americanos e ressignificar “fronteiras” por meio da arte e da tecnologia. Mais detalhes da companhia no Instagram: @circocaboclo.

