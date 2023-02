Amazon Open de Jiu-Jítsu Esportivo abre calendário de competições em Manaus

Manaus (AM) – O calendário de eventos da Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo (FAJJE) iniciou neste sábado (11), com o Amazon Open de Jiu-Jítsu Esportivo Gi e No Gi de 2023 na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus. O evento contou com mais de R$30 mil em premiações e 1.500 atletas no tatame.

Segundo o presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jìtsu Esportivo, Luís Neto, a competição reuniu atletas de todas as idades, faixas e categorias. O Amazon Open trouxe a Manaus competidores de estados como Roraima, Pará, Acre, Rondônia e Pará, além de países como a Venezuela e o Peru.

“Esse é o primeiro evento do calendário oficial da FAJJE. Desta forma, os atletas estão muito ansiosos para participar desse campeonato, que conta pontos no ranking que aponta os melhores do ano da federação. Importante destacar também a participação de delegações de municípios como Silves, Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo”, disse Luís Neto.

Os combates do Amazon Open começaram às 9h, com entrada franca para o público. Na abertura, por volta das 8h30, a FAJJE entregou certificados para os atletas e as academias que se destacaram nas competições da entidade no ano de 2022.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Seis atletas do Pelci são medalhistas na Taça Amazonas de Jiu-Jitsu Pro

Kalebe Henrique vence categoria juvenil na Taça Amazonas de Jiu-Jítsu Profissional

Amadeu Teixeira sedia Taça Amazonas de Jiu-Jitsu Pro 2023