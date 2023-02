Carnaval 2023: Mocidade Independente de Aparecida é bicampeã em Manaus

Quem conquistou o segundo lugar foi a Grande Família com 268,5 pontos. Em seguida, no terceiro lugar, a Reino Unido da Liberdade também fez 268,5

Manaus (AM) – Com 268,7 pontos, a Mocidade Independente de Aparecida se torna bicampeã do Carnaval de Manaus e acumula 21 títulos. A apuração que consagrou a Aparecida como grande campeã do Grupo Especial do Carnaval aconteceu no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, Sambódromo, nesta segunda-feira (20).

Quem conquistou o segundo lugar foi a Grande Família com 268,5 pontos. Em seguida, no terceiro lugar, a Reino Unido da Liberdade também fez 268,5.

A Mocidade Independente de Aparecida desfilou com o tema “Vitae – uma visão da água como fonte de vida’. A Grande Família, utilizou o samba enredo “Eirunepé – Um Cordel Amazônico”. Com a mesma pontuação, mas em terceiro lugar, a Reino Unido da Liberdade, evoluiu o enredo ““Bate forte o tambor, ‘furiosa’. Eu quero é Tic-Tic-Tac! A Reino Unido abre as cortinas para Zezinho Corrêa”.

