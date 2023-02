União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul tem deputado amazonense

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) foi conduzido na quarta-feira (22), à Coordenadoria Regional do Amazonas no Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM).

A nova diretoria foi decidida na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) de forma híbrida (presencial e virtual).

O republicano do Amazonas participou de forma virtual da reunião.

“Ficamos felizes com a condução da coordenadoria regional da UPM na nova formação de diretoria. Nosso intuito é fortalecer o protagonismo do Amazonas dentro do Mercosul e assim viabilizar mais políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do povo amazonense, além de elevarmos o debate sobre a importância ambiental da região Amazônica na América do Sul”, disse o deputado João Luiz.

A presidência do Bloco permaneceu com o deputado Ivan Naatz, de Santa Catarina, o deputado Dr. George Lins (AM) foi eleito vice-presidente. A nova diretoria da entidade, conforme a chapa única apresentada, é integrada ainda pelos deputados: Carlos Humberto (SC) como segundo vice-presidente; deputado Adjuto Afonso (AM) como Secretário Geral; deputado Fernando Krelling (SC), Secretário-Adjunto; deputado Rodrigo Minotto (SC), Diretor Financeiro e deputado Altair Silva (SC).

Como Coordenadores Regionais por Estado ficaram definidos os deputados João Luiz Silva e Alessandra Campelo, pelo Amazonas; deputadas Adriana Lara e Kelly Moraes, pelo Rio Grande do Sul, e os deputados Marcius Machado e Marcos José de Abreu, por Santa Catarina.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputadas e deputados da Aleam comemoram os 91 anos do voto feminino no Brasil

Deputado participa da 2ª Reunião da Diretoria Executiva da Unale

Em Manaus, morre mãe do deputado Álvaro Campelo