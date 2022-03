Forças de segurança do AM ganham armamentos e viaturas novas

Equipamentos reforçam tropas para o combate à criminalidade no estado

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima entrega às forças de segurança, nesta sexta-feira (4), veículos e equipamentos para reforçar o combate à criminalidade no estado, como parte das ações do programa “Amazonas Mais Seguro”.

A solenidade acontece na Arena da Amazônia, localizada na zona centro-sul de Manaus, onde serão entregues 3.865 pistolas calibre 9 milímetros e 14 viaturas policiais.

Do total de novas armas, 3.500 são para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM); e outras 365 vão ser repassadas à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Este é o primeiro lote de armamento a ser entregue para substituir pistolas antigas. Ao todo, serão entregues aproximadamente 11 mil pistolas durante o ano de 2022.

O equipamento foi adquirido pela SSP-AM, por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP-AM); e da parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

As novas viaturas são destinadas ao batalhão da Força Tática da Polícia Militar, para reforço no policiamento e nas ações de enfrentamento ao crime.

Amazonas Mais Seguro

Esta é a segunda entrega de armamento realizada em 2022, dentro do programa “Amazonas Mais Seguro”. Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima entregou 65 viaturas, 30 motos e 14 metralhadoras 762, além de 77 mil munições de diversos calibres para reforçar o trabalho dos agentes durante as operações nas fronteiras e divisas do estado.

Entre as 65 viaturas entregues em janeiro, 45 foram distribuídas entre as zonas oeste, centro-sul e sul de Manaus. O governador também lançou o Grupamento Tático Móvel (GTAM), com o envio das demais 20 viaturas e 30 motos para municípios do interior do estado. Dez cidades receberão os kits, compostos por duas viaturas e três motos, cada.

As cidades inicialmente contemplados são Itacoatiara, Parintins, Tefé, Coari, Humaitá, Tabatinga, Novo Airão, Maués, Manacapuru e Autazes, município que recebeu a implantação do GTAM nesta quinta-feira (3), quando o governador Wilson Lima fez a entrega dos veículos.

Lançado em 2021, o programa conta com investimentos totais de R$ 280 milhões e contempla um conjunto de ações, com implementação de curto e médio prazos, promovendo a integração dos órgãos de Segurança para que seja possível alcançar a redução das taxas de homicídios e outras mortes violentas.

Entre julho (quando o programa foi lançado) e dezembro de 2021, as forças de segurança do Amazonas receberam mais de R$ 98 milhões em investimentos por meio do “Amazonas Mais Seguro”.

Concursos e promoções

Ainda em 2021, Wilson Lima anunciou concursos públicos para o preenchimento de 2,5 mil vagas distribuídas entre cinco órgãos que compõem a estrutura do Governo do Estado: polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Além disso, também como medida de valorização dos profissionais e priorizando a segurança pública, o governador Wilson Lima promoveu, desde 2019, mais de 7 mil policiais militares. A medida significa aumento salarial referente à mudança de patente. Somente em 2021, mais de 2 mil profissionais passaram a ocupar as novas patentes.

