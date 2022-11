Lutador amazonense é bronze no Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo em São Paulo

Lutador de Carauari competiu no Máster 2 Preta Pesadíssimo no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo

Carauari (AM) – Um resultado para inspirar as novas gerações. É assim que o professor Sidney Viana avalia a medalha de bronze conquistada no Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo 2022 realizado no último fim de semana, em São Paulo.

O faixa preta amazonense, que mora em Carauari, município localizado a 788 quilômetros de Manaus, competiu no Máster 2 Preta Pesadíssimo. Ele lutou numa chave com 13 atletas e fez três lutas na competição. Sidney, de 38 anos, obteve duas vitórias e uma derrota, em razão de uma lesão que aconteceu no decorrer do combate válido pela semifinal. O desempenho valeu o terceiro lugar no pódio.

“O Mundial foi um evento com um alto nível técnico, uma estrutura muito boa e o melhor que algumas lutas foram transmitidas por um canal da CBJJE no YouTube. Competi porque o professor tem que ser exemplo para os seus atletas”, disse o medalhista.

O faixa preta amazonense mora em Carauari Foto: Divulgação

Sidney lidera a equipe Team Viana/Centro da Juventude, que é referência na Calha do Juruá. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura Municipal de Carauari, que nas gestões do prefeito Bruno Ramalho tem investido no esporte como ferramenta de inclusão social de crianças, adolescentes e jovens.

O professor foi a São Paulo com mais dois lutadores na delegação que representou o jiu-jítsu do Amazonas.

*Com informações da assessoria

