Cuca deixa o comando técnico do Corinthians após dois jogos

Cuca não é mais técnico do Corinthians. O treinador comunicou a decisão no início da madrugada desta quinta-feira (27), após a vitória sobre o Remo, que garantiu a classificação do time às oitavas de final da Copa do Brasil. Após o jogo, o treinador foi abraçado pelo elenco.

“Eu saio neste momento, não é pelo o que eu queria. Se espera uma vida inteira para estar aqui. É um pedido da minha família: ‘Pai, vem, estamos precisando’. Amanhã estou em casa, vou cuidar de vocês”, declarou.

O anúncio da contratação de Cuca revoltou parte da torcida alvinegra, que não aceitou o fato de o técnico ser condenado por envolvimento em um caso de estupro. O crime ocorreu em 1987, em Berna, na Suíça, quando ele era jogador do Grêmio.

Cuca negou que tenha participado do crime, alegando que a garota não o reconheceu como um dos violentadores. Em contrapartida, o advogado de defesa da vítima afirmou ao portal UOL que o treinador foi, sim, reconhecido pela jovem.

“Antes desse sonho se realizar (assumir o Corinthians), tiveram três, quatro dias muito pesados para mim, de pesadelo. Foi quase um massacre o que acabou acontecendo. Eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco. E isso acaba levando para os jogadores, que hoje me emocionaram. Estou aqui há cinco dias, mas todos ofertaram para mim. Eu não pedi nada, mas eles sentiram, como ex-atleta que sou, o que estou passando. O que estou passando, e quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada, é a pior coisa que um homem pode passar, quando está em xeque a dignidade dele, quando invade as redes sociais das filhas e mulher com ameaças e ofensas descabidas”, complementou.

*Com informações do SBT Notícias

