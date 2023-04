Cuca: entenda caso de estupro envolvendo o novo técnico do Corinthians

O Corinthians agiu rapidamente e anunciou Cuca como técnico logo depois de tirar Fernando Lázaro do cargo. A decisão da diretoria de optar pelo treinador ex-Palmeiras e Atlético-MG causou revolta nas redes sociais.

A indignação se deu por causa do caso policial envolvendo o treinador e outros três jogadores do Grêmio. Eles foram acusados de estuprar uma menina de 13 anos, em Berna, na Suíça, em 1987. O treinador nega. As informações são do site Band Uol.

A seguir, entenda a acusação de estupro envolvendo Cuca, novo comandante do Corinthians.

Cuca foi condenado por estupro? Entenda o caso

A polêmica com Cuca teve início em 1987, quando ainda era jogador e o Grêmio participou de uma excursão pela Europa.

Cuca, Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi foram detidos na Suíça sob a alegação de terem tido relações sexuais com uma garota de 13 anos sem consentimento.

Em depoimento, a vítima, Sandra Pfäffli, afirmou ter ido com amigos ao quarto dos atletas para pedir uma camisa do Grêmio. Na sequência, eles teriam expulsado os colegas dela e a forçado a manter relações sexuais durante 30 minutos.

De acordo com apuração do blog da Marília Ruiz, do “UOL”, consta nos registros policiais e nos autos do processo que a vítima jamais identificou ou apontou Cuca como um dos seus agressores.

À época, os quatro jogadores ficaram detidos por quase um mês e prestaram depoimento mais de uma vez. Em seguida, retornaram ao Brasil.

Dois anos depois, Cuca, Eduardo Hamester, Henrique Etges foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência.

Fernando Castoldi foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, eles nunca cumpriram a pena.

Cuca é o novo treinador do Timão! pic.twitter.com/U82vgCQeD3 — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023

Cuca nega estupro

“Não fui julgado e culpado. Fui julgado à revelia, não estava mais no Grêmio quando houve esse julgamento com os outros rapazes. É uma coisa que eu tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, [não houve] tentativa de abuso ou coisa assim”, disse Cuca em entrevista ao blog da Marília Ruiz no UOL.

Vale reiterar que consta nos registros policiais e nos autos do processo que a vítima jamais identificou ou apontou Cuca como um dos seus agressores.

Reações da torcida do Corinthians

que vergonha ein timao pic.twitter.com/KFlVWYNBG2 — dan (@goIdodan) April 20, 2023

Lastimável 🤮 — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) April 20, 2023

Isso é um desrespeito com a luta que as mulheres tem travado para estar em campo, nos estádios e no futebol. Cuca é inadimissível.



Estão corretas as corinthianas!#cucanao #foracuca — Classe Esquerda (@classe_esquerda) April 21, 2023

incompetência. desrespeito. imoral. vergonha. isso define o clube. pic.twitter.com/g1zD5gbTYk — vini 愛 (@theonly_vini) April 20, 2023

