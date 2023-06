“Chopp Sem Imposto” ocorre nesta quinta-feira (1º) no Porão do Alemão, em Manaus

Manaus (AM) – O núcleo do Livres no Amazonas está organizando o evento “Chopp Sem Imposto” em Manaus, nesta quinta-feira (1º). O evento será realizado, a partir das 17h, no Porão do Alemão, situado Avenida São Jorge, 1986.

O “Chopp Sem Imposto” já se tornou uma tradição no calendário de eventos dos movimentos pró-liberdade em todo o país. Essa iniciativa tem como propósito reunir os associados da região, entidades parceiras e os simpatizantes das ideias liberais, ao mesmo tempo, em que conscientizará a população sobre a problemática dos impostos abusivos no Brasil.

Carol Pinheiro ressaltou a importância de retomar as discussões sobre temas relacionados à liberdade, por meio da união com entidades do movimento liberal no Amazonas. Além da apresentação da nova coordenação do Livres, o objetivo é abordar pautas como a alta carga tributária, o impacto ambiental do ICMS em serviços relacionados ao saneamento básico e a inclusão da participação feminina na política.

“Retomamos as discussões de pautas de liberdade através da união com entidades do movimento liberal no Amazonas para além desta ação de apresentação da nova coordenação do Livres possamos trazer pautas de discussão da alta carga tributária, ICMS em serviços que atentem ao saneamento básico e o impacto ambiental e a inclusão da participação feminina na política. O Amazonas tem jeito e quer ser livre”, afirmou a nova coordenadora.

*Com informações da assessoria

