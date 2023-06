Shopping de Manaus organiza arraial com danças e comidas típicas

Manaus (AM) – Iniciou neste fim de semana o 4.º Arraial da Alegria, a tradicional festa junina promovida pelo Shopping Manaus ViaNorte, que irá até o dia 29 de junho trazendo mais de 15 shows, quadrilhas e muitas novidades para quem aproveitará as festividades junina.

O evento ocorre no estacionamento frontal do shopping entre as 17h às 00h de sexta-feira a domingo e ainda conta com espaço instagrámavel para fotos, barracas com comidas típicas, brinquedos e muitas atrações para todas as idades, com entrada gratuita.

“A festa está recheada de atrações culturais e muita regionalidade, tudo de forma gratuita para garantir cultura e diversão para a população manauara nesta época tão boa e tão cheia de vida, que é o período das festas juninas”, comenta o gerente de Marketing do centro de Compras, Vinicius Teixeira.

Um dos destaques da programação são as apresentações de quadrilhas e os shows gratuitos. Na sexta-feira, dia 2, o Arraial da Alegria terá a banda “A Tropa”, composta pelos músicos Marcelo Feth, Márcio Brebal e João Raphael. No dia seguinte, sábado, 3 de junho, haverá a apresentação da banda “Xiado da Xinela”, composta por Leninha Salvador e Denner Windson no vocal. Já no domingo, dia 4 de junho, as atrações são os cantores Watyla Melo, Frankinho e Biel Lima.

No dia 9 de junho, a banda “No Sigilo” com os cantores Pluma Herisson e Eric Salvador agitará a festa. No sábado, dia 10, a agitação ficará por conta da banda “Forró Brizado”, que mistura sertanejo com boi bumbá. Já no domingo, 11 de junho, a atração é a banda amazonense “Forró Du Gavião”, formada pelos integrantes Amanda, Marcelo e Maykinho.

Com o autêntico pé de serra manauara, a banda “Forró Ideal” será a atração no dia 16 de junho e, no dia seguinte, 17 de junho, a festa junina terá o cantor George Japa que, com um estilo próprio, faz muito sucesso com shows lotados em Manaus. No domingo, o palco será comandado por Guto Lima, cantor consolidado no gênero brega e famoso entre o público local.

Seguindo a programação, no último final de semana do “Arraial da Alegria”, dia 23 de junho, a “Banda Elite” fará um repertório com muito forró e músicas no estilo “sofrência”. No sábado, dia 24, a dupla “Xiado da Xinela” volta a se apresentar no evento e, encerrando a programação, no dia 25 de junho, a atração será o grupo “The Seven Va”.

