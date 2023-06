Abertura do 65º Festival Folclórico do Amazonas reúne 9 mil pessoas na Bola da Suframa

Nove mil pessoas compareceram na abertura do 65º Festival Folclórico do Amazonas, durante a noite do último domingo (11), localizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), bairro Distrito Industrial, Zona Sul da capital amazonense.

Com a presença do Prefeito David Almeida, a festa começou com a tradicional “Festa das Luzes”, além da queima de fogos que iluminou toda a arena de apresentação das danças e, de forma inédita, o FFA contou com a presença do cantor nacional JM Puxado.

O Prefeito David Almeida salientou que a união com o Governo do Amazonas para a realização do festival é uma forma de resgatar a tradição das apresentações na Bola da Suframa.

“Nós temos, pela primeira vez na história, após 65 anos, uma atração nacional para o evento, pagamos o fomento a todas as danças antecipadamente, aumentamos o repasse, melhoramos toda a estrutura, para que elas pudessem ter condições de fazer suas apresentações e acima de tudo dar a Manaus um espetáculo de qualidade. Eu posso dizer que eu estou muito feliz porque eu participava, eu vinha a pé da minha casa, do Morro da Liberdade, aqui para o tablado da bola da Suframa”, pontuou Almeida.

Se apresentaram no domingo os seguintes grupos: Star Hits, Explosão de Manaus, Junina Cabocla, Junina Girassol, Ciranda do Aleixo, Baru Junina, além da atração nacional, o cantor e compositor de forró, xote e pisadinha, JM Puxado.

Durante a semana, as apresentações ocorrerão sempre entre 20h e 23h.

