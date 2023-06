Manaus recebe a 3ª etapa da Copa Escola Guga

Com entrada livre, inscrições iniciam na próxima sexta (16) e encerram no dia 7 de julho

Manaus (AM) – Em ano de feito histórico para o tênis brasileiro, com Bia Haddad se tornando a primeira mulher do país a chegar à semifinal de Roland Garros na Era Aberta (a partir de 1968) e recolocando o Brasil na partida classificatória de um Grand Slam após 22 anos e no top 10 do ranking de simples mundial após 21 anos, Manaus vai ser palco de um torneio especial referente à modalidade: a 3ª etapa da Copa Escola Guga, denominada “Copa na Amazônia”.

Com entrada livre para quem quiser acompanhar partidas de Tênis e Beach Tennis, o evento ocorre entre os dias 14 e 20 de agosto na franquia local da Escola Guga, projeto criado pelo ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten (o Guga), o último a figurar no top 10 do ranking mundial. Ele chegou a ser o número 1 da lista e esteve pela última vez entre os dez melhores do mundo em junho de 2002, quando assumiu o sétimo lugar. Foi com Guga que o Brasil também chegou longe no Roland Garros: o ex-tenista se consagrou campeão nos anos de 1997, 2000 e 2001.

O troféu e os equipamentos de Guga utilizados durante sua primeira conquista no torneio – que compõe os quatro eventos anuais mais importantes do tênis – estarão em exposição durante a 3ª etapa da Copa Escola Guga. A capital amazonense é uma das quatro cidades escolhidas para sediar o torneio, iniciado em abril, na cidade de Passo Fundo (RS).

Julia Magalhães levou o título de campeã amazonense por dez vezes consecutivas Foto: Divulgação

As inscrições para a “Copa na Amazônia” iniciam na próxima sexta (16) e encerram no dia 07 de julho, podendo ser feitas pela plataforma “LetzPlay”, voltada exclusivamente para o esporte. Todas as informações sobre a 3ª etapa da Copa Escola Guga serão compartilhadas no Instagram da unidade local (@escolagugamanaus) e pelo WhatsApp (92) 99305-0732.

Os campeões e vice-campeões do torneio receberão troféus e, durante o evento, serão sorteados raquete, raqueteira e outros brindes para os inscritos. Sócia-proprietária da Escola Guga Manaus – localizada no bairro Santo Agostinho –, a empresária Rubia Chies detalha que participantes de 07 a 99 anos, tanto de dentro quanto de fora da unidade, podem se inscrever para a etapa, que possui vagas limitadas.

“Este ano, a Escola Guga mudou o formato do torneio e todos os jogadores de tênis e beach tennis podem participar. As únicas restrições são jogadores de 1ª Classe e professores dessas modalidades”, pontua.

Os admiradores mirins do esporte também não ficarão de fora, de acordo com Rubia, contando com um espaço exclusivo.

“Para crianças entre três e seis anos, teremos o ‘Festival de Tênis’, que ocorrerá em dois momentos do evento, com aulas lúdicas e muita diversão. O propósito da Escola Guga é: inspirar e transformar as pessoas por meio do esporte e da educação”, enfatiza.

Franquia amazonense

Inaugurada no dia 25 de janeiro de 2020, a franquia da Escola Guga chegou a Manaus após investimento do casal de gaúchos Alexandre e Rubia Chies, fascinados por tênis e desembarcaram em 2006 na capital, junto com os filhos Isabella e Alexandre Filho.

O espaço oferece aulas de tênis e beach tennis, seguindo a metodologia criada pelo grande campeão Guga, tanto dentro quanto fora das quadras. Conforme o casal, aproximadamente 80% dos que estão ou passaram pelas quadras da unidade nunca tiveram contato com o esporte. “Isso é gratificante, pois significa que estamos ajudando a aumentar significativamente o número de praticantes e amantes deste esporte tão maravilhoso”, destaca Rubia.

A instituição possui uma metodologia de ensino estruturada: as aulas começam com o planejamento das atividades e pontos a serem desenvolvidos, considerando idade, habilidade e limites de alunos por turma. Para sentirem um pouco da emoção do esporte, os interessados nas modalidades podem marcar aulas experimentais pelo telefone (92) 99305-0732, que também é WhatsApp.

