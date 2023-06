Amistoso Internacional: Onde assistir ao vivo Brasil x Guiné

O amistoso internacional entre Brasil e Guiné será realizado neste sábado (17), no Estádio Cornellà-El Prat, entre os municípios de Cornellà de Llobregat e El Prat de Llobregat, na Espanha. A partida tem começo previsto para às 16h30 (horário de Brasília), e ainda sob o comando do interino Ramon Menezes, o Brasil vai testando novos nomes, enquanto a Guiné se prepara para a última rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Onde assistir Brasil x Guiné ao vivo?

O amistoso internacional entre Brasil e Guiné será realizado neste sábado, dia 17 de junho, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Estádio Cornellà-El Prat, na Espanha. O jogo será transmitido ao vivo na Globo, na TV aberta, no Sportv, na TV fechada, e no serviço de streaming do Globoplay.

Data: sábado, 17 de junho de 2023

Horário: 16h30 (horário de Brasília

Local: Estádio Cornellà-El Prat (Espanha)

Onde assistir: Globo, na TV aberta, Sportv, na TV fechada, e serviço de streaming do Globoplay.

Brasil

A seleção brasileira chega com algumas mudanças em relação ao elenco que enfrentou e foi derrotado por Marrocos no final de março. As novidades incluem os laterais Vanderson e Ayrton Lucas, além do meia Joelinton, que teve uma excelente temporada pelo Newcastle e garantiu seu retorno à Champions League após 20 anos.

Durante o primeiro treino realizado no CT do Espanyol, uma das principais atrações foi o incrível gol de bicicleta marcado por Malcom. O atacante do Zenit terminou como artilheiro do Campeonato Russo e espera ganhar uma oportunidade durante o amistoso deste sábado. O zagueiro Robert Renan foi convocado para substituir Nino, que foi cortado devido a uma lesão muscular.

Provável escalação: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo, Richarlison e Vinícius Júnior. Técnico: Ramon Menezes

Guiné

O adversário do Brasil, a Guiné, está fazendo uma boa campanha nas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2024, que será sediada pela Costa do Marfim. A seleção guineense ocupa a segunda posição do Grupo D, com nove pontos, ficando atrás apenas do Egito no saldo de gols. Entre os principais jogadores da Guiné estão o volante Naby Keita, ex-Liverpool, e o meia Ilaix Moriba, do Valencia. Ambos são peças-chave no time e podem representar uma ameaça para a defesa brasileira.

Provável escalação: Koné; Conte, Sow, Diakhaby e Sylla; Naby Keita, Diawara e Moriba (Konaté); Guilavogui, Bayo e Kamano. Técnico: Kaba Diawara.

Escalações definitivas

Escalações definitivas surgem de forma automática aproximadamente 1 hora antes do jogo.

*Com informações do Trivela

