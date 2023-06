Canadá abre investigação sobre implosão de subversível Titan

O Canadá anunciou nesta sexta-feira (23) que iniciou uma investigação sobre o acidente com o submersível Titan, que implodiu no domingo, quando descia as águas do Atlântico norte até os destroços do Titanic, provocando a morte dos cinco ocupantes. A apuração será realizada pelo Escritório de Segurança do Transporte do Canadá (TSB na sigla em inglês), uma agência independente que investiga rotineiramente acidentes aéreos, ferroviários, marítimos e oleodutos. No entanto, não atribui culpa nem determina responsabilidade civil ou criminal.

Em um comunicado, o TSB indicou que, por ser a autoridade responsável pelo navio-mãe do submersível, “realizará uma investigação de segurança sobre as circunstâncias da operação realizada pelo navio de bandeira canadense Polar Prince”.

EUA também investigarão

Os Estados Unidos também investigarão o caso do Titan, disseram as autoridades na sexta-feira, depois de encontrar detritos que indicavam uma “implosão catastrófica da embarcação”. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA disse que se juntaria a uma investigação liderada pela Guarda Costeira dos EUA, que declarou a perda como um “grande acidente marítimo”.

As várias investigações destacam a jurisdição complexa e às vezes pouco clara sobre o incidente, que aconteceu em águas internacionais. A empresa proprietária e operadora do Titan, a OceanGate Expeditions, está sediada nos Estados Unidos. De acordo com um documento vista pela agência de notícias Associated Press, o próprio submersível foi registrado nas Bahamas.

Os mortos na tragédia eram do Reino Unido, Paquistão, França e Estados Unidos. Enquanto isso, a nave-mãe de bandeira canadense era propriedade majoritária da Primeira Nação Miawpukek. O Polar Prince foi o navio-mãe da última expedição do Titan, submersível que pertence à companhia OceanGate Explorations. As duas embarcações partiram do porto de St. John’s com destino ao local onde estão os destroços do Titanic.

Segundo as autoridades americanas, o Polar Prince perdeu contato com o Titan no último domingo, 105 minutos após iniciar a imersão em direção ao submersível. Um veículo operado de maneira remota (ROV), partindo do navio Horizon Arctic e que pertence à mesma companhia do Polar Prince, descobriu ontem os destroços do Titan no fundo do Atlântico.

*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

EUA usaram sistema de espionagem da Guerra Fria para encontrar destroços do Titan

Marinha dos EUA detectou sons “consistentes com implosão” do Titan

Veja quem são os 5 tripulantes que morreram na implosão do submarino Titan