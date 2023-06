Casa Civil avança em tecnologia, atendimento e habitação

Prefeito destacou a importância da gestão do secretário Marcos Rotta no progresso da pasta

Manaus (AM) – Em 100 dias, a Casa Civil da Prefeitura de Manaus avançou na garantia de direitos do consumidor, no atendimento ao público e na incorporação de novas tecnologias. A pasta é comandada pelo vice-prefeito Marcos Rotta, nomeado pelo prefeito David Almeida no dia 17 de março deste ano, para assumir como secretário chefe da Casa Civil.

O prefeito destacou a importância da gestão do secretário Marcos Rotta no progresso da pasta: “A Prefeitura de Manaus ganhou e ganha muito com a presença do secretário Rotta à frente da Casa Civil. Nesses 100 dias, a ajuda do secretário tem sido fundamental. Se a prefeitura tem sido bem avaliada, tem marcas desse trabalho”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Marcos Rotta, durante pronunciamento da posse destacou que iria implementar uma “nova visão da Casa Civil, respeitando o papel da pasta, mas com amplitude”, além de “auxiliar o prefeito David nesta comunicação”.

A aproximação do poder público com a população é uma das características da gestão do prefeito David e vice-prefeito Rotta, pois não fazem distinção no atendimento. Mesmo com uma agenda diariamente extensa, o secretário Rotta realizou 418 atendimentos no gabinete da prefeitura, no decorrer dos 100 dias na gestão da Casa Civil. Dentre as pessoas atendidas estão os líderes comunitários, servidores, feirantes, autônomos, sindicatos, vereadores, secretários e população em geral, que recorre à Prefeitura de Manaus em busca de melhorias.

“Cem dias à frente da Casa Civil foram de muito aprendizado, por ser uma pasta nova para mim. Sem dúvida alguma, é o coração da prefeitura. A Casa Civil é por onde passam todas as ações de todas as secretarias, então não deixa de ser um voto extremamente de confiança do prefeito David”, disse Rotta sobre a gestão.

O Serviço de Atendimento, Proteção e Orientação ao Consumidor, o Procon Manaus, começou a ser planejado pelo prefeito David Almeida após a chegada do novo secretário Marcos Rotta na Casa Civil, colocando em prática a promessa de campanha do prefeito. Após três anos com o Serviço do Consumidor inativo, extinto pela gestão anterior, o Procon retornará com estrutura mais ampliada, inclusiva e atendimento diferenciado. Em busca de uma área central para facilitar o acesso da população, o secretário Rotta visitou diversos lugares para instalar o novo Procon, e será divulgado em breve. Desta vez, o órgão terá sede própria.

No dia 1º de junho foi publicada a sanção da lei que oficializa a Secretaria de Habitação, ligada à Casa Civil. A nova secretaria dá condições para obter recursos federais visando construções de unidades habitacionais, para dar moradia digna à população vulnerável.

Rotta também acelerou o processo de implantação do Diário Oficial eletrônico. Foi “estartada” a compra de equipamentos para ser implantado até 2024, além do projeto para abertura da licitação. Com o novo Diário Oficial eletrônico, o processo será otimizado, isto é, um ganho de tempo que resultará na aceleração das informações oficiais da Prefeitura de Manaus, divulgadas por intermédio do Diário Oficial.

Na nova gestão, também foi sancionada a lei nº 3.024/2023, oriunda da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que proíbe a instalação dos medidores aéreos de energia na cidade de Manaus.

“Estou procurando retribuir com muita dedicação e empenho. Temos um corpo técnico excelente, uma equipe bastante profissional compatível a essa pasta, que é tão fundamental para as funções administrativas de todas as secretarias, aumentando a minha responsabilidade”, finalizou o secretário chefe da Casa Civil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo lança Plano Safra de R$ 364,22 bilhões para agronegócio

Wilson Lima apresenta ‘Amazonas Meu Lar’ e busca parceira com Governo Federal

Amazonas é o segundo estado com maior proporção de MEIs estrangeiros no Brasil