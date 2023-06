Madonna recebe alta médica após infecção bacteriana, diz jornal

A cantora Madonna teve alta médica, segundo o jornal americano “CNN” em uma notícia publicada na manhã desta quinta-feira (29). A artista havia sido internada no último dia 24 após desenvolver uma infecção bacteriana séria, em comunicado divulgado pelo empresário Guy Oseary nas redes sociais.

Segundo fontes da CNN, Madonna, de 64 anos foi transportada para a sua casa em Nova York em uma ambulância particular, o site “Page Six” divulgou fotos dos filhos da cantora chegando em sua residência.

Relembre o caso

A artista de 64 anos precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de uma infecção bacteriana. Em nota o empresário Oseary conta que Madonna está melhorando.

“No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, escreveu ele no Instagram.

Fontes próximas a cantor contam que ela foi encontrada desacordada e levada ao hospital bastante debilitada.

⚠️ ALTA MÉDICA: Os filhos da Rainha do Pop, David e Rocco foram flagrados chegando a residência de Madonna nesta manhã em NY.



Fonte: Fotos Page Six And madonnaiteral pic.twitter.com/QLxQXQZcFx