Cantor Herbert Vianna é internado no RJ, com pneumonia

O cantor e compositor Herbert Vianna, do grupo Os Paralamas do Sucesso, foi internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, com pneumonia bacteriana. Em relatório médico assinado pela direção do hospital e por um pneumologista, informou-se que o artista está sendo tratado com terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. Ele está lúcido e respirando por meios próprios, e a resposta ao tratamento é considerada adequada.

No site e nas redes sociais da banda, a agenda de shows pelo país não foi alterada. As próximas apresentações estão previstas para Teresina, no Piauí, no dia 7 de julho, e em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no dia 8 de julho.

Acidente

Herbert já havia ficado internado no mesmo hospital em 2001, depois de sofrer um acidente em um ultraleve na região de Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio. Ele estava acompanhado da mulher, a jornalista inglesa Lucy Needham, que morreu no local.

O cantor ficou 45 dias internado, alguns deles em coma, perdeu parcialmente a memória e ficou paraplégico. A carreira musical foi retomada depois de um processo de recuperação gradual. De lá para cá, o grupo Os Paralamas do Sucesso gravou cinco álbuns.

