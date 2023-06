Apresentador Manoel Soares é demitido da Globo

O apresentador Manoel Soares foi demitido nesta sexta-feira (30), pelo Grupo Globo, segundo a coluna Splash. A expectativa era que Gomes seguisse apenas no GNT, mas a emissora confirmou o desligamento do apresentador.

”O apresentador Manoel Soares, dos programas Encontro com Patrícia Poeta da TV Globo e do Papo de Segunda do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração”,

disse a emissora através de nota.