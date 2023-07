Secretaria de Educação promove debates sobre Educação Especial no ambiente escolar

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar realiza, desta terça-feira (04) até o dia 6 de julho, o Encontro Informativo da Educação Especial para os profissionais da rede estadual de ensino. O evento tem o objetivo de suscitar debates sobre os processos da Educação Especial no ambiente escolar.

O encontro ocorre de forma presencial para os educadores da capital, e com transmissão on-line para representantes das unidades escolares dos municípios do interior do Amazonas, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), pelo link https://bit.ly/EncontroInformativo.

A semana de discussões foi planejada pela Gerência de Educação Especial (Gaee), da Secretaria de Educação, que disponibilizou toda a equipe para elucidação de dúvidas em relação às legislações e procedimentos referentes à solicitação de profissionais de apoio aos alunos da Educação Especial, conforme explicou Hellen Prata, professora e gerente da GAEE.

“Aqui, nosso objetivo é reunir a maior quantidade possível de agentes escolares para melhorarmos nosso fluxo de trabalho, que é muito intenso. Então, estamos realizando esse momento para que as coordenadorias e escolas possam entender quem é o nosso público-alvo da Educação Especial e quem precisa do profissional de apoio”.

Outras questões sobre o uso correto de nomenclaturas e atualização da lista das condições que são consideradas deficiências, transtornos do espectro autista e superdotação também foram discutidas neste primeiro dia de debates.

“A gente faz questão de estar aqui porque saímos com muitas ideias em relação ao tema, que é muito importante. Com as discussões, podemos levar, de maneira centralizada e organizada, um processo de inclusão mais exitoso para as nossas unidades de ensino”, destacou a representante da Coordenadoria Distrital de Educação 2 (CDE 2), Josiane Souza.

Escola Estadual Mayara Redman

Primeira escola do estado a trabalhar com terapia da integração sensorial e ensino estruturado para o público-alvo da Educação Especial, a Escola Estadual (EE) de Atendimento Específico Mayara Redman Abdel Aziz esteve representada nos debates por meio da gestora, Adriana Magalhães. Para a profissional, a união entre os agentes escolares pode acelerar o processo de escolarização dos alunos da rede.

“A nossa escola tem um papel fundamental na sociedade, porque é um espaço de apoio aos alunos da Educação Especial. Esses alunos possuem capacidade de aprendizado muito grande e a gente precisa desmistificar essa ideia de que o estudante não pode aprender. Aqui, estamos construindo uma rede de apoio visando a escolarização desses discentes”, ressaltou.

Além da EE Mayara Redman, a rede estadual de ensino conta com mais de 170 escolas equipadas com as Salas de Recursos Multifuncionais, utilizadas na integração dos discentes público-alvo da Educação Especial. Em 2023, mais de 7,1 mil alunos desse público estão matriculados nas unidades de ensino da Secretaria de Educação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus é sede da Conferência Internacional em Tecnologia da Informação & Educação 2023

George Lins fala sobre o projeto que estabelece educação financeira nas escolas públicas do AM

“Expectativa é retomarmos diálogo” diz Cabo Maciel sobre futuros reajustes na Educação