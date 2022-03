Moradores da Zona Norte sofrem com fortes chuvas em Manaus

Manaus (AM) – A capital amazonense sofre com as fortes chuvas registradas nesta terça-feira (8) e quarta (9). A Defesa Civil registrou 63 ocorrências em vários pontos da cidade, em dois dias, dentre deslizamentos e alagações.

A Zona Norte de Manaus foi a que registrou o maior número de reclamações, com 13 ocorrências. Dentre elas, o deslizamento de um rip rap na rua Agro Doce e de um barranco na Avenida Preciosa, no bairro Monte das Oliveiras.

No bairro Lago Azul, foram registradas alagações na Travessa 16, riscos de desabamento de muro na rua Ninféia e de uma casa na Avenida Conquista.

Uma alagação foi registrada na rua Adalberto Lima, no bairro Santa Etelvina. Na Cidade Nova, na rua Pinheiro Prateado, houve o desabamento de uma casa. Na rua Frei Lourenço Maria Porto, conjunto João Paulo, um muro também desabou.

Outras ocorrências registradas foram de deslizamentos nas ruas Laura Tapajós, na Cidade de Deus e Sabiá Laranjeira, no bairro Colônia Terra Nova. Além de uma infiltração na rua Igarapé Araçá, bairro Armando Mendes e uma cratera na rua Eudoxos, no Tarumã.

Gravidade

Fora da Zona Norte, o caso mais grave foi registrado em uma casa de alvenaria que apresentou risco de desabamento no bairro do Alvorada, zona Centro-Oeste.

A residência é uma construção irregular em cima de área de drenagem de águas pluviais. A construção coloca em risco, não apenas os moradores da residência, como também os vizinhos.

A Defesa Civil ativou o Colegiado para Ações de Emergência e junto às Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Infraestrutura (Seminf) e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), avaliou a residência, decidindo pela demolição da propriedade.

Foto: Divulgação Defesa Civil

Leia mais:

David reúne políticos e representantes da indústria e do comércio em defesa da ZFM

Casa desaba devido forte chuva na comunidade Sharp

Obra recupera área afetada por grande erosão na Cidade Nova