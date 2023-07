Vasco encaminha contratação de Ramón Díaz como novo técnico

Após a recusa de Gustavo Alfaro, o Vasco encaminhou a contratação do técnico Ramón Díaz, de 63 anos, segundo informação do jornalista César Luis Merlo. O argentino estava sem clube desde o fim da temporada com o Al Hilal, onde derrotou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, mas foi superado pelo Real Madrid na decisão, e deve assinar um contrato até dezembro de 2024.

A chegada de um treinador estrangeiro sempre foi tratada como uma prioridade desde a demissão de Maurício Barbieri. O nome de Ramón Díaz era tratado como prioridade, enquanto Gustavo Alfaro, que comandou Equador na Copa do Mundo, era visto como uma espécie de Plano B no Cruzmaltino.

Há grande expectativa pela chegada do argentino no Brasil nas próximas horas para assinar contrato e começar a trabalhar com o elenco. No fim de semana, o Vasco não jogará, uma vez que a partida contra o América-MG foi adiada por conta do remanejamento do duelo entre os mineiros e o Corinthians pela Copa do Brasil. Com isso, o argentino terá mais de uma semana para treinar seu novo grupo e estrear diante do Athletico-PR.

No Brasil, Ramón Díaz teve uma passagem curiosa pelo Botafogo em 2020, em que foi contratado, apresentado, mas não conseguiu comandar o Glorioso por conta de um problema de saúde. Devido a situação do Alvinegro na época, o clube optou por desfazer a parceria com o treinador visando escapar do rebaixamento.

*Com informações da assessoria

