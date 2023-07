Shows gratuitos de jazz agitam o fim de semana em Manaus

Esquentas do Amazonas Green Jazz Festival preparam o público para temporada oficial que ocorre de 21 a 30 de julho, no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O Amazonas Green Jazz Festival está promovendo uma série de ações gratuitas para que o público manauara entre no clima do evento. Neste sábado (15/07), às 17h30, acontecerá a estreia do projeto “BuritiJazz” com show da cantora Márcia Siqueira, na área externa da praça de alimentação do Manauara Shopping. Já no domingo (16/07), também às 17h30, haverá um pocket show especial do duo Liê de César e Anderson Farias, em frente à Casa do Jazz, localizada ao lado do Teatro Amazonas. A entrada é gratuita nos dois eventos.

Natural de Itacoatiara (AM), Márcia Siqueira exibe seu talento desde os quatro anos de idade. Após percorrer o Norte-Nordeste brasileiro, a cantora emplacou sua carreira no Amazonas e coleciona quatro álbuns solo, participação em disco de Maria Bethânia e diversos shows fora do país. Em 2020, teve a vida e a carreira retratadas no livro “A Voz da Floresta”, da jornalista Betsy Bell, quando também se tornou a primeira mulher levantadora de toadas do Boi Bumbá Garantido, no Festival Folclórico de Parintins. No BuritiJazz, Márcia fará um show especial que une sons regionais com jazz.

No domingo (16/07), a cantora e compositora Liê de Cezar fará um duo com o pianista Anderson Farias, na Casa do Jazz. De berço artístico, iniciou sua carreira como intérprete e já participou de grandes eventos, como a 3ª edição da Sofar Sounds Latin America, a 18ª Mostra de Música Canção da Mata, entre outros.

Já Anderson Farias é compositor, arranjador, educador musical e faz repertórios com jazz, MPB e o pop music. Em 2020, lançou o seu primeiro disco autoral intitulado “Transcendência”, álbum composto por cinco músicas autorais e duas releituras de clássicos do cancioneiro amazônico. Nos palcos, Anderson já marcou presença ao lado de grandes nomes da música amazonense e se apresentou em shows e festivais pelo Brasil e exterior, incluindo Itália, França e Suíça.

O diretor artístico do Amazonas Green Jazz, Rui Carvalho, destaca que o BuritiJazz e o pocket show na Casa do Jazz são considerados “esquentas” do festival para a população manauara entrar no clima do evento.

“Neste sábado e domingo, a população terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Amazonas Green Jazz Festival, participando do pocket show na Casa do Jazz e do BuritiJazz no Manauara, com shows gratuitos e especiais, porque os artistas farão repertórios que mescla sons com os ritmos do jazz”, comentou.

Amazonas Green Jazz Festival

O Amazonas Green Jazz Festival é o maior festival do gênero da América Latina. A edição deste ano, intitulada “Ella’s”, faz uma homenagem às vozes femininas do jazz, com uma ampla programação entre os dias 21 e 30 de julho, no Teatro Amazonas, situado no centro histórico de Manaus. Além das palestras gratuitas, o festival também promoverá exposições na Casa do Jazz, o Jazz no Flutuante, entre outras atividades.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. Além disso, tem apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Manauara Shopping e Hotel Juma Ópera, com produção da Iai Promoções.

