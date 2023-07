Empresas do agro são donas de ao menos 54 caminhões envolvidos nos atos antidemocráticos

Empresas do agronegócio são donas de ao menos 54 caminhões enviados a Brasília para participar dos atos antidemocráticos. No total, esses empreendimentos somam R$ 412,6 milhões de faturamento anual.

Foram identificados 272 caminhões que integraram comboios a Brasília a partir do dia 4 de novembro. Entre eles, 93% estão registrados em apenas quatro estados: 136 em Mato Grosso; 46 na Bahia; 46 em Goiás; e 26 no Paraná. Sorriso (MT), com 72; e Luis Eduardo Magalhães (BA), com 22; cidades onde Jair Bolsonaro (PL) venceu as eleições de 2022.

Segundo relatório elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e enviado à CPI dos Atos Golpistas, 132 caminhões estão registrados em nome de pessoas jurídicas, o que indica o envolvimento de grupos empresariais no financiamento do acampamento em frente ao QG.

O Metrópoles tentou contato com todas as empresas, mas conseguiu resposta apenas da Agrowalker, que disse que não se pronunciaria sobre o caso.

Veja o nome das empresas:

Em 12 de novembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas à Sipal por suspeitas de financiamento das manifestações antidemocráticas.

Os demais caminhões (140) estão registrados em nome de pessoas físicas, mas não pertenciam a caminhoneiros autônomos. Grande parte dos indivíduos identificados como proprietários tem participação societária relevante em empresas de médio porte do agronegócio.

Veículos de caminhoneiros autônomos têm em média 18 anos, no entanto, 65% dos caminhões no comboio são novos ou seminovos – modelos a partir de 2019. Só 18 dos 54 caminhões têm 18 anos ou mais.

Em sua maioria, os veículos se deslocaram pela BR-163 (135) e BR-158, provenientes de Sorriso, Tapurah, Campo Novo do Parecis e Nova Mutum, todas em Mato Grosso. Em terceiro lugar, está a BR-060, por onde passaram os veículos provenientes de Rio Verde e Jataí, ambas em Goiás.

*Com informações do Metrópoles

