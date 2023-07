Senac Amazonas inaugura nova unidade e oferta qualificação profissional em Borba

Com a unidade em Borba, Senac AM busca contribuir na melhoria de vida dos cidadãos

Borba (AM) – Nesta quinta-feira (20), a cidade de Borba (distante 149 km de Manaus) receberá o prédio do antigo Mercado Municipal totalmente revitalizado pelo Departamento Regional do Senac Amazonas, onde agora funcionará o Centro de Educação Profissional Cleutembergue Antonio Pantoja.

A restauração realizada numa área total de 510 m² preservou os traços da arquitetura histórica que reconta os anos dourados da “Princesinha do Rio Madeira”, e uma sinalização que busca evidenciar a chegada da marca e da credibilidade SENAC no município.

A mais nova unidade do Senac possui ambientes climatizados, com dois pisos abrangendo área administrativa, secretaria, biblioteca, banheiros, sala para professores, salas de aulas convencionais, laboratórios modernos e totalmente equipados para práticas dos cursos nos segmentos de Gastronomia, Beleza e Informática.

A unidade proporciona acessibilidade com sinalizações contendo braile, rampa e elevador para cadeirantes, além de dispor de um potente gerador, para não deixar seus alunos sem aulas, em casos de eventual falta de energia elétrica.

O Senac Amazonas com sua missão de “educar para o trabalho” busca com este empreendimento na cidade de Borba, contribuir com a melhoria de vida de seus cidadãos, capacitando e especializando a mão de obra local, promovendo o empreendedorismo e o crescimento do mercado de trabalho, através da Educação Profissional.

