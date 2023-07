Merco elege McDonald’s como a mais responsável em ESG do setor de restaurantes

A Merco, monitor empresarial de reputação corporativa referência em mais de 15 países, divulgou a nona edição do ranking Responsabilidade ESG, que apresenta as 100 empresas com a reputação mais bem avaliadas por suas atuações nos âmbitos ambiental, social e de governança no Brasil.

Na lista deste ano, o McDonald’s reforçou sua liderança no setor de restaurantes, sendo a única rede do food service presente no top 100. A empresa, operada pela Arcos Dorados no Brasil e em mais 19 países da América Latina, figura no 24ª lugar do ranking geral, registrando um dos maiores crescimentos dessa edição, com um salto de 40 posições em relação ao ano anterior. Para acessar o ranking completo: https://www.merco.info/br/ranking-merco-responsabilidad-gobierno-corporativo?edicion=2022.

Neste ano, a Merco também apresentou as empresas que se destacaram nas práticas de cada um dos pilares do ESG, para proporcionar uma avaliação ainda mais precisa sobre a reputação de cada companhia. No ranking Environmental (E), voltada para o meio ambiente, o McDonald’s conquistou a 10ª colocação, fechando o top dez junto a grandes empresas do varejo, tecnologia e bens de consumo.

Orientada pela estratégia socioambiental chamada Receita do Futuro, a Arcos Dorados está comprometida a usar sua escala e os restaurantes McDonald’s para gerar impacto positivo nas comunidades onde está presente.

“É com orgulho das pessoas que colocam a Receita do Futuro em prática que recebemos este reconhecimento. A presença no ranking é resultado de um longo trabalho de dedicação às nossas pessoas e à preservação do planeta, que evolui a cada ano. Completamos isso com uma comunicação responsável e transparente, que conecta nossos públicos com a realidade da nossa atuação”, comenta Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação Corporativa da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

A metodologia do ranking Responsabilidade ESG, da Merco, envolve uma entrevista inicial com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a 200 milhões de reais por ano no Brasil, que apontam as 10 companhias de melhor responsabilidade socioambiental no país de acordo com seu conhecimento de mercado.

A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo especialistas em responsabilidade social corporativa, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas de informação econômica, representantes do governo e gestores de mídias sociais.

Para saber mais sobre a geração de impacto positivo no McDonald’s, acesse o site da Receita do Futuro: http://www.receitadofuturo.com.br.

