Sine Manaus abre 152 vagas de emprego nesta segunda-feira (24)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 152 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (24), das 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, Zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 28

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina de extrusora balão e disponibilidade de horário; Atividades – programar atividades de produção e monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; controlar parâmetros do processo produtivo, operar suas etapas e movimentar materiais e insumos; transformar polimentos em produtos intermediários ou finais e realizar manutenção de primeiro nível.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Logística

Escolaridade – ensino técnico completo em logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar as atividades operacionais de empresas de armazenamento, distribuição, transportes, comunicações e logística; administrar equipes, gerenciar recursos materiais e financeiros da área; controlar o processo operacional e avaliar seus resultados; providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde; buscar novas tecnologias e assessorar a diretoria e setores da empresa.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Conferente de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir preferencialmente no bairro Tarumã-Açú;

Atividades – apontar a produção e controlar a frequência de mão-de-obra; acompanhar atividades de produção, conferir cargas e verificar documentação; preencher relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos; controlar a movimentação de carga e descarga; liderar equipes de trabalho.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir preferencialmente no bairro Tarumã-Açú e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos, vistoriar cargas; verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; desenvolver as atividades em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno (Carros)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes, identificar necessidades e orientar com informações referentes ao veículo; realizar o fechamento da venda e acompanha as práticas comerciais da concorrência, a fim de identificar oportunidades de novos negócios.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Orçamentista

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando em orçamento ou engenharia (em geral);

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; curso de Pacote Office avançado e aptidão nos softwares: Revit, Autocad, Sketchup e MS Project;

Atividades – realizar levantamento técnico de campo em área elétrica, de montagens e refrigeração; elaborar orçamentos; fazer emissão de relatórios e laudos técnicos e leitura de projetos, entre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Carros

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e secar automóveis; realizar polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Capitão Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – navegar, atracar e desatracar embarcações; gerenciar tripulação; operar equipamentos de embarcação; monitorar carga e descarga da embarcação; controlar embarque e desembarque de passageiros.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Contramestre Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – coordenar e auxiliar na arrumação de carga no convés, orientando quanto aos setores que afetam a segurança da embarcação; determinar as providências necessárias para que as embarcações de salvatagem e os equipamentos de combate a incêndio estejam em condições de uso.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Piloto Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – conduzir motores de embarcações; operar equipamentos da seção de máquinas; realizar manutenção em equipamentos, carregar e descarregar embarcações; registrar dados e coordenar serviços da seção de máquinas; controlar materiais de consumo e sobressalentes; executar serviços de conservação da seção de máquinas.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Condutor Maquinista Motorista Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – conduzir motores de embarcações; operar equipamentos da seção de máquinas; realizar manutenção em equipamentos; carregar e descarregar embarcações; registrar dados e coordenar serviços da seção de máquinas; controlar materiais de consumo e sobressalentes; executar serviços de conservação da seção de máquinas.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – organizar e supervisionar serviços de cozinha em embarcações, planejando cardápios e elaborando a estocagem e conservação, o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender à pedidos; receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Suporte de TI

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e conhecimentos na área de TI;

Atividades – auxiliar os usuários em problemas ou danos específicos, que podem ir desde problemas em impressoras e e-mails até invasões de sistema ou máquinas corrompidas.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 79

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino técnico completo em nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o município de Itacoatiara (AM);

Atividades – implementar as práticas e os processos corretos em toda a organização; formular estratégias, melhorar o desempenho e garantir a conformidade dos serviços.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga exclusiva para o município de Itacoatiara (AM);

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas, cortes normais e especiais.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar nos Serviços de Alimentação

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades da Avenida Ayrão;

Atividades – preparar alimentos; realizar limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços externos; comercializar produtos e serviços de Internet, TV, Telefone Fixo e Móvel; elaboração de propostas e prospecção de novos clientes.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e desossar peças, retalhando por tipo ou corte; avaliar a qualidade do produto e encaminhar para as câmaras frigoríficas; utilizar utensílios e equipamentos apropriados na execução das tarefas, entre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercado;

Atividades – responsável por auxiliar nas atividades do estabelecimento; realizar atendimento ao cliente; operar caixa, controlar e conferir produtos; organizar e limpar a loja.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (tapiocas e sanduíches diversos).

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Requisitos obrigatórios – ter domínio de redes sociais e fotografia básica;

Atividades – realizar divulgação e atendimento via plataforma Ifood; produção de conteúdo.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar escrituração fiscal; acompanhamento de entrada e saída de mercadorias; conferência dos lançamentos fiscais, classificação, análise e conferência de notas fiscais; emissão de guias de recolhimento.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar atendimentos e negociações com clientes externos.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Farmacêutico

Escolaridade – ensino superior completo em farmácia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em SNGPC, rotina de drogaria, conhecimento em venda de medicamentos e CRF ativo;

Atividades – responsável por atividades como monitoramento do estoque e atendimento ao cliente (verificação de sinais e sintomas clínicos).

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Farmácia (Balconista)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento ao público e por realizar vendas; cuidar da organização das prateleiras, estoque e caixa da farmácia.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desenvolver um atendimento gentil e respeitoso aos clientes, gostar de trabalhar em equipe, ser simpática e proativo;

Atividades – realizar atendimento no balcão e por aplicativos de entrega; auxiliar na finalização de bolos, na reposição de estoque, na etiquetagem de alimentos e na limpeza da cozinha e salão da loja.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar na preparação e desenforme de bolos e tortas, caldas, recheios e coberturas, lavagem de louça, limpeza de cozinha, recebimento de mercadorias e controle de estoque; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter aptidão para preparo de bolos e doces e facilidade em seguir padrões;

Atividades – auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar, receber, separar e embalar produtos e materiais dentro do estoque; conferir mercadorias e documentações a serem carregadas ou descarregadas; dar apoio a levantamento e controle de FIFO quando necessário; ajudar como apoio ao carregador, quando necessário.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por mudanças e estratégias de vendas; buscar entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, visando aumentar os resultados da equipe de vendas; ter experiência com venda de pneus será um diferencial.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos; receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 4

1 vaga – Técnico em Laboratório

Escolaridade – ensino técnico completo em Química;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de análise química e física de polímeros; familiaridade com equipamentos de laboratório, como medidor e índice de fluidez, teste de impacto, colorímetro, entre outros; habilidade em interpretar resultados de testes e elaborar relatórios técnicos; experiência prévia em laboratório de análise de polímeros; conhecimento em normas e regulamentações de segurança em laboratório, em Pacote Office (Excel) e Inglês intermediário; disponibilidade para trabalhar em período integral;

Atividades – atuar na área de controle de qualidade, em rotina de laboratório químico e análise de controle de qualidade; controlar os documentos pertinentes ao laboratório.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista em Laboratório

Escolaridade – ensino técnico completo em Química;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de análise química e física de polímeros, familiaridade com equipamentos de laboratório, como medidor e índice de fluidez, teste de impacto, colorímetro, entre outros, habilidade em interpretar resultados de testes e elaborar relatórios técnicos. Experiência prévia em laboratório de análise de polímeros, conhecimento em normas e regulamentações de segurança em laboratório, conhecimento em Pacote Office, principalmente em Excel, Inglês Intermediário. Disponibilidade para trabalhar em período integral;

Atividades – atua na área de controle de qualidade, rotina de laboratório químico, análises de controle de qualidade, além de controlar os documentos pertinentes ao laboratório.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina de extrusora balão; disponibilidade de horário; residir no Distrito Industrial I ou proximidades;

Atividades – realizar interfaces de turnos de trabalho; programar atividades de produção; monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; controlar parâmetros do processo produtivo, operar suas etapas e movimentar materiais e insumos; transformar polímeros em produtos intermediários ou finais e realizar manutenção de primeiro nível; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletromecânico

Escolaridade – ensino técnico em eletromecânica ou elétrica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em linhas de alta tensão, transformadores 220v, 110v e 380v;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas de injeção plástica.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 27

6 vagas – Bombeiro Civil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter registro (CBMMA) ativo e atualizado; conhecimento e domínio das NRs e NBRs relacionadas a combate a incêndio e emergência; cursos de NR-33, NR-35, NR-20 e Condutor de Ambulância atualizados; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e disponibilidade para atuar em regime de escala 12×8;

Atividades – atuar na brigada e simulados de emergência; inspecionar equipamentos de emergência e combate a incêndio; identificar e levantar os mapas de cenários de riscos da unidade; transporte de pessoas em emergência e urgência (incluindo hospitais em Manaus e arredores).

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e disponibilidade para atuar em regime de escala 12×8;

Atividades – dar suporte técnico às áreas da empresa, referente a segurança de todos os colaboradores, através de participação em reuniões, campanhas, auditorias, inspeções e ações de conscientização e melhorias, assegurando o cumprimento dos procedimentos de SSO; observar e cumprir procedimentos, diretrizes, especificações técnicas e orientações recebidas, garantindo a qualidade e confiabilidade dos trabalhos realizados e cumprimentos de prazos, de acordo com as políticas, normas e procedimentos de SSO; conhecer tecnicamente e operar equipamentos e instrumentos relacionados às atividades do Técnico de Segurança do Trabalho, como, medidores de faixas múltiplas, pressão sonora e stress térmico.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Registro Profissional do MTE ativo;

Atividades – elaboração e acompanhamento de programas de prevenção de acidentes; controle e atualização de documentação; realização de DDS e acompanhamento da operação, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações; analisar a peça a ser fabricada, consultando desenhos, modelos, especificações ou outras instruções.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – executar e supervisionar a instalação e manutenção de equipamentos, sistemas eletrônicos, de transmissão e recepção de sinais.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de operador de empilhadeira a gás atual (mínimo de 40 horas) expedido por órgão competente e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar as refeições das crianças, alimentá-las e trocar fraldas; manter o quarto limpo e arrumado, incluindo camas e lençóis; lavar e passar roupas; levar as crianças para passear e brincar.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – reparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução das tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e estanqueidade.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Construção Civil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar a equipe e administrar os recursos da obra, para garantir o cronograma de atividades e entrega da construção; gerenciar imprevistos junto aos responsáveis pelo empreendimento.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Engenharia (Construção Civil)

Escolaridade – ensino superior cursando engenharia civil, a partir do 3º período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por apoiar o trabalho do engenheiro civil em vários aspectos, incluindo a coordenação de projetos, a preparação de relatórios, a realização de pesquisas, a supervisão de equipe técnica e o gerenciamento de documentos.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a fiscalização da vida útil dos pneus com sugestões de recapagens, calibragem e semelhantes; prestar socorro à frota municipal; transportar equipamentos necessários para as atividades; zelar pela limpeza, manutenção e lubrificação dos veículos e equipamentos da frota.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica, hidrossanitário, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria e alvenaria; realizar atividades de auxiliar para os técnicos da empresa tomadora, na manutenção predial em geral; realizar reparos e cuidar da conservação e manutenção das dependências da empresa; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; desmontar, montar e fazer os ajustes necessários em ferramentas de trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo; ser comprometido, disciplinado, proativo e saber trabalhar em equipe.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 14

1 vaga – Oficial de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar internos e externos, executando limpeza úmida e seca; limpar banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis; realizar a arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências do contrato; executar demais tarefas relacionadas à função.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador Multifuncional – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, ajustar e operar máquinas de produção; garantir a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados; manter a limpeza das máquinas e a organização do setor.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – empacotar as compras dos clientes no caixa; se necessário levar as compras dos clientes até o carro; realizar reposição de mercadorias; trocar preço dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, seguindo um layout já definido de mercadorias nas gôndolas; providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas; dar apoio na separação, embalagem e armazenamento das mercadorias; zelar pela limpeza e organização dos equipamentos e ambiente de trabalho.

Disponível até 24/07/2023 ou encerramento da vaga.

