Desenrola Brasil visa “limpar nome” de R$ 1,5 milhão de brasileiros

O programa de renegociação de dívidas do governo, Desenrola Brasil, começa na segunda-feira (17). Quem tem dívida de até R$ 100 sairá da lista dos negativos. A estimativa é que 1,5 milhão de brasileiros fiquem com o nome limpo.

A Federação dos Bancos (Febraban) explicou que a dívida não será perdoada, ou seja, as pessoas terão que pagar a dívida com as instituições bancárias. Segundo a entidade, a negativação da dívida de até esse valor será suspensa e o cidadão precisará renegociar este valor caso não consiga efetuar o pagamento de uma só vez.

No caso de não renegociar ou não pagar a renegociação, a negativação será feita novamente. “A suspensão da negativação ocorre a partir da adesão ao Programa, porém a dívida precisa ser paga.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nas redes sociais o início do programa, que, segundo o governo, vai beneficiar 70 milhões de brasileiros que possuem dívidas. “Ninguém gosta de ficar com o nome sujo. Vamos ajudar o povo a reconquistar dignidade.“

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, informou que a medida vai atingir R$ 1,5 milhão de pessoas. “A gente já tem o compromisso dos maiores bancos do Brasil de ‘desnegativar’ o nome de 1,5 milhão de pessoas na segunda-feira”, disse.

Crédito

Sobre a retomada ao crédito, a Febraban explicou quem aderir ao programa não terá acesso automático do crédito. É necessário que, a partir da renegociação das operações negativadas, o cidadão atualize seus dados junto ao banco que deseja obter crédito.

O banco efetuará uma análise da documentação e decidirá se concederá ou não o crédito. Porém, não ter dívidas negativadas pode aumentar as chances de obtenção de crédito.

Sobre o Desenrola

O Programa Desenrola Brasil, voltada para renegociações de dívidas, começa na próxima segunda-feira, dia 17 de julho. Os bancos participam da iniciativa e cada instituição financeira definiu as condições que serão oferecidas.

As dívidas bancárias foram incluídas na faixa 2 do programa. Essa faixa inclui as dívidas bancárias dos clientes que tenham renda mensal superior a 2 salários-mínimos e menor que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no Cadastro Único do Governo Federal. Serão beneficiadas dívidas contraídas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Como negociar as dívidas

A Federação dos Bancos (Febraban) informou que os interessados em renegociar as dívidas devem entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da sua instituição financeira (agências, internet ou aplicativo) para ter acesso às condições especiais de renegociação dessas dívidas.

As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-las. Segundo a Febraban, a negativação da dívida será suspensa após o cidadão aderir ao Programa. Mas é importante que ele fique atento: o não pagamento das parcelas renegociadas leva a uma nova negativação.

“Se a renegociação que o banco está oferecendo é boa, eu sugiro que a pessoa que ganha até R$ 2 mil faça agora. Se não, é trocar o certo pelo duvidoso. Isso não vai tirar o direito de participar da plataforma para outras dívidas que a pessoa tiver. A gente sabe que a média é de três dívidas negativadas por CPF”, disse Marcos Pinto.

