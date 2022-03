Djavan é processado por vizinha por conta de portão: “Inferno judicial”

O cantor Djavan está sendo processado por sua vizinha no bairro de Araras, em Petrópolis, São Paulo, por impedir a circulação em via pública após a instalação de um portão em sua propriedade.

As informações são da coluna de Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”. O processo corre na 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis.

De acordo com a publicação, Cláudia Manhães Vasconcellos, vizinha que move a ação contra o artista, acusa o músico de ter tomado a sua propriedade com a instalação do portão, já que o bloqueio impede que ela entre e saia do local.

Segundo a vizinha, desde 2011 ela tenta solucionar a situação de forma amigável, sem um retorno positivo do cantor.

Djavan, que é proprietário do sítio desde 1995, diz que nunca houve qualquer tipo de reclamação sobre o portão e que não há irregularidade da parte dele.

De acordo com a defesa do artista: “a autora antes de começar com toda esta ladainha envolvendo o Djavan e a prefeitura de Petrópolis, dando trabalho e custos para todo mundo, tentou vender sua área ao Djavan e quando este não aceitou, começou este inferno administrativo e judicial“.

