Assassinado com tiros na cabeça no bairro Santa Luzia, na capital amazonense

Assassino se aproximou e atirou na cabeça do homem e fugiu

Manaus – Um homem identificado como Andrew Maia do Nascimento, de 30 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (29), na rua São João, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava sentando no momento em que um homem desceu de um carro prata e atirou várias vezes contra a cabeça dela.

Na sequência, os criminosos fugiram rapidamente entre ruas do Santa Luzia.

De acordo com a família, Andrew tinha problemas com drogas e vivia em situação de rua após ter conflitos com parentes na casa em que ele morava. Desde então, ele vendia entorpecentes.

O caso agora deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de Andrew foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

