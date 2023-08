Pai de Santo é morto enquanto fazia live; veja vídeo

Autor do crime morreu durante confronto com a polícia

O Pai de Santo Itamar Zelador Silva, de 29 anos, foi morto a tiros no momento em que fazia uma live religiosa em Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia. Nas imagens, é possível ver que a vítima estava interagindo, e após levar os tiros, a tela fica preta.

O crime ocorreu na terça-feira (1), e segundo a polícia, o autor dos disparos usava o nome Gabriel Reis da Silva, que acabou morrendo em confronto com a polícia em uma região de mata.

De acordo com a PM, três homens estavam com Erasmo Carlos Reis da Silva, nome verdadeiro do suspeito, horas antes do crime e ele teria contado da intenção de matar Itamar.

Em nota, a Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás (Fuceg) informou que Itamar Silva não era filiado à entidade e se autodeclarava como “Pai Itamar de Ogum”. A Fuceg disse que o homem não também era filiado a federações de outros estados.

A Polícia Civil informou que investiga o caso, já identifica testemunhas e informações serão repassadas posteriormente.

Pai de santo é morto enquanto fazia live em Goiás.



