“Besouro Azul”, novo filme da DC estrelado por Bruna Marquezine, chega em cinema de Manaus

Manaus (AM) – Os fãs de super-heróis podem se preparar, pois “Besouro Azul” tem data de estreia marcada para dia 17 de agosto, no Cine Araújo do Shopping Manaus ViaNorte. O filme é inspirado nos quadrinhos e promete trazer a história em um tom mais cômico e juvenil, agradando desde os mais novos até os mais velhos que acompanhavam os antigos gibis do Universo DC.

Com direção de Angel Manuel Soto, o elenco é composto por Xolo Maridueña, Susan Sarandon, Harvey Guillén, Belissa Escobedo e a brasileira Bruna Marquezine, que é uma das grandes expectativas do longa e atuará como Jenny, a namorada do protagonista.

Sobre o filme

Na trama, o jovem mexicano Jaime Reyes (Xolo Maridueña) acabou de se formar na faculdade e retorna para sua casa com muitas expectativas e planos para o futuro. Porém, é surpreendido pelo destino, que coloca uma antiguidade em seu caminho, o Escaravelho, uma biotecnologia alienígena.

Então, o jovem é escolhido pelo besouro alienígena azul para ser seu hospedeiro simbiótico, e assim recebe armaduras superpoderosas que garantirão a ele poderes incríveis. A partir daí, Jaime se tornará o novo super-herói Besouro Azul e sua vida nunca mais será a mesma.

Ingressos

O longa-metragem tem duração de 2h8m e as vendas dos ingressos para a estreia do herói nas telonas já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

