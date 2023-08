Dia dos Pais movimenta em Manaus o comércio de vestuário, calçados e cosméticos, aponta pesquisa

Manaus (AM) – A Fecomércio AM, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), divulga o resultado da Pesquisa de Intenção de Compra do Consumidor do Comércio Varejista para o Dia dos Pais de 2023. A pesquisa mostra os itens mais procurados pelos consumidores entrevistados, no topo da lista estão os itens de vestuário (27%), calçados (19%) e perfumes e cosméticos (17%). Acessórios como cintos e carteiras ocupam o quarto lugar no ranking, com 10% das respostas.

Foram entrevistados pelo Ifpeam um total de 1.714 consumidores, no período entre os dias 6 e 9 de junho deste ano, sendo 61% desse número representado pelo público feminino e 39% público masculino, de todas as zonas da cidade de Manaus.

Quanto à Intenção de Compra dos Consumidores para o Dia dos Pais deste ano, de cada 10 entrevistados, oito responderam que pretendem presentear seus pais, um respondeu que está indeciso e decidirá de última hora e apenas um respondeu não saber se terá condições de presentear.

Quando questionados sobre quanto pretendem gastar com presentes este ano, 43% declararam que pretendem gastar entre R$ 80,00 e R$ 100,00, 37% afirmaram valores entre R$ 101,00 a R$ 200,00 e 20% afirmaram valores entre R$ 201,00 e R$ 400,00. Sobre a forma de pagamento, 41% dos consumidores estão dispostos a comprar o presente à vista, por meio de transferência via PIX, dinheiro, transferência bancária ou Boleto bancário. Cartão de Crédito 32%, Cartão de Débito 20%, Crediário/Carnê /Cartão da própria loja 7%.

“Entre as modalidades mais utilizadas, de acordo com este estudo, o pagamento via Pix, dinheiro ou transferência bancária registrou um aumento na utilização, se tornando pela primeira vez o meio mais usado neste varejo, tendo em vista que em 2022 o Cartão de Crédito ocupava o primeiro lugar”, explica a pesquisa.

Comércio varejista

A pesquisa revela que 90% dos entrevistados preferem realizar suas compras no comércio local, de forma presencial, contra 10% que optam pelo comércio online. Dentre os preferidos para realizar suas compras no comércio presencial, 49% preferem os Shoppings, 31% Centro da Cidade, 17% Comércio de Bairro e 3% Hipermercados. Já nas compras online, 55% preferem comprar em sites e lojas virtuais, 32% Instagram, 13% WhatsApp, evidenciando as principais plataformas preferidas pelos clientes virtuais.

Entre os principais fatores que influenciam os consumidores na decisão de compra, 26% responderam à qualidade dos produtos, representando o primeiro lugar este ano.

“Em 2022, o preço ocupava o primeiro entre os fatores determinantes para fechar uma compra. No entanto, conforme a pesquisa deste ano, os consumidores buscam encontrar no produto/serviço adquirido alguns fatores, como, por exemplo, boa aparência, confiança e durabilidade”, explica a pesquisa.

Os demais fatores são preços, com 19% das respostas, seguido de promoções e ofertas (12%), atendimento (11%), variedade de produtos (7%), segurança (6%), facilidade de pagamento (5%), frete grátis (4%), localização (4%), climatização (3%) e pronta-entrega (3%).

Preferência dos pais

A pesquisa revela, ainda, o presente ideal que os pais gostariam de ganhar neste dia 13 de agosto. Segundo o levantamento, os pais querem roupas novas, pois vestuário (21%) aparece em primeiro lugar na lista, seguido de perfumes e cosméticos (17%), calçados (16%) e viagens e/ou passeios (10%). Outros presentes que vão fazer sucesso neste Dia dos Pais são as semijoias e relógios (9%), eletrônicos (7%), acessórios (7%), almoço/jantar especial (6%) e artigos esportivos (3%).

*Com informações da assessoria

