Escola Djalma Batista recebe visita de digital influencer japonês para bate-papo alunos

O influencer conversou com alunos de diversas turmas falando sobre vários assuntos, desde comidas favoritas até a vida no Japão

O digital influencer japonês Tsuyosahi Yamaguchi e a fotógrafa Eliana Yamaguchi participaram de um bate-papo com os alunos das Escolas Estaduais de Tempo Integral (Eeti) Professor Djalma da Cunha Batista e Jacimar da Silva Gama, ambas no Japiim, zona sul de Manaus, nesta quarta-feira (09). A Djalma Batista, que recebeu a ação no auditório da unidade, foi a primeira escola pública do Brasil a ter o ensino bilíngue Português-Japonês.

Dono do canal no Youtube “Ola Guti”, o influencer conta com mais de 300 mil seguidores e se reuniu com alguns dos estudantes do 5º ao 9º ano, do Ensino Fundamental, da Djalma Batista, e da 1ª à 3ª série, do Ensino Médio, da Jacimar Gama.

O gestor da Eeti Djalma Batista, Luís Centurião, falou como os estudantes ficaram empolgados de conhecer o digital influencer japonês e sobre o domínio dele com a Língua Portuguesa, o que facilitou ainda mais a interação com os alunos.

“Ele é uma atração para os nossos alunos e eles ficaram muito motivados com a visita dele na escola. Ele conheceu as instalações (da escola), interagiu com os meninos e teve um bate-papo para conhecer um pouco da realidade deles. Foram selecionados alunos de diversas turmas para que eles pudessem conhecer e ter essa conversa com o Guti. Além de japonês, ele fala português e isso facilitou muito para interagir com os alunos,” contou o gestor.

Conhecendo a escola

Nesta semana, acontece o Jungle Matsuri, um festival de música e culinária japonesa promovido pela Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental (Nipakku), o digital influencer veio a Manaus, para participar da atividade e passou na escola para a conhecer.

Guti conversou com os alunos sobre diversas questões como diferenças culturais, questões do idioma, entre outros. Ele contou que ficou muito curioso sobre a escola quando soube do ensino bilíngue japonês-português e muito feliz quando os estudantes vieram conversar com ele usando a língua japonesa.

“Eu fiquei com muita curiosidade de conhecer a escola e hoje eu vim. Eu estou muito animado para conhecer os alunos. Já conversei com alguns que vieram falar comigo em japonês, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo surpreso, foi muito legal”, falou o influencer.

A fotógrafa Eliana Yamaguchi, que também é casada com influencer, o acompanhou durante toda a visita pela escola. Ela é a responsável por filmar os vídeos de Guti. Eliana destacou que saiu do país ainda criança e que ao voltar está redescobrindo o país junto de Guti.

“Eu fui para o Japão com 10 anos e voltei agora com 30, casada com um japonês. A gente está passeando por todo o Brasil e eu tô redescobrindo o país junto com ele. Eu não fazia ideia que existia uma escola bilíngue japonês-português. Estou gostando muito de conhecer. Eu achei incrível ser uma escola pública e que dá essa oportunidade ao aluno para aprender outro idioma. Estou gostando muito”, contou Eliana.

Empolgação e Expectativas

Muitos dos estudantes presentes no bate-papo já conheciam Guti, seja pelo Youtube ou pelo Instagram. Outros não; mas, mesmo assim, ficaram empolgados em recebê-lo no Djalma Batista. Um desses estudantes foi o Caio César Pinheiro, de 12 anos. Aluno do 6º ano do ensino fundamental, Caio contou que adorou conhecer o influencer e como a palestra foi divertida para ele.

“Gostei muito da palestra e adorei conhecer o Guti. Eu estava muito ansioso para conhecer. A palestra foi muito divertida. Espero que ele venha de novo. É uma honra ter uma pessoa muito famosa do Japão aqui na nossa escola”, falou o aluno.

Leia mais:

Secretaria de Educação realiza encontro de coordenadores municipais do Bolsa Família

Com redução no Programa de Residência Médica, pós-graduação é alternativa para suprir déficit

Feira Norte do Estudante abre inscrições para interessados em participar das atividades