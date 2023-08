Dia dos Pais: “Acampando com o papai” acontece neste sábado, no Millennium

O shopping disponibilizou no início da semana 20 inscrições, que se esgotaram no mesmo dia

Manaus (AM) – Quem nunca sonhou em acampar com o papai e passar momentos de diversão e aventura? Pois isso será possível para os pais e filhos que se inscreveram na ação “Acampando com o papai”. Só que o cenário não vai ser floresta ou rio, e sim um shopping. Isso mesmo, o Millennium Shopping resolveu criar toda uma atmosfera para comemorar o Dia dos Pais de um jeito diferente.

Neste sábado (12), pais e filhos terão a chance de passar a noite e acampar dentro do próprio centro de compras. Sucesso de público, o empreendimento disponibilizou no início da semana 20 inscrições, que se esgotaram no mesmo dia.

Animado em participar da ação, o pai da pequena Aya, de 5 anos, o mecânico industrial Joan Glauber dos Santos, brinca que está se sentindo mais criança do que pai nesse momento.

“Acredito que eu esteja mais ansioso do que ela porque não sei como será a experiência”, comenta.

Ele elogia a iniciativa do Millennium e destaca que isso é fundamental para fortalecer os laços não somente com a filha, como também com o empreendimento.

“Ações como essas proporcionam momentos divertidos ao lado dos nossos filhos e ficamos próximo do shopping que a gente gosta”, disse Santos.

Vinte pais e seus respectivos filhos participarão do acampamento.

“Eles terão a experiência de passar uma noite no shopping, participar de gincanas e brincadeiras, e ainda interagir com personagens que fazem parte do universo da criançada”, informou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

A ideia do acampamento surgiu da vontade de oferecer uma experiência diferenciada aos clientes neste Dia dos Pais.

“Esperamos que eles tenham uma noite de diversão e que, sem dúvida, renderão boas lembranças para os participantes”, destaca Elizandra.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Literatus oferece serviços de estética gratuitos na Arena de Ideias, neste domingo (13)

Dia dos Pais: Shopping de Manaus amplia horário de funcionamento, neste sábado (12)

Contadores de história realizam encontro na Biblioteca Pública do Amazonas, neste sábado