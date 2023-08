Mulher é presa por envolvimento em roubo de caminhão com mercadorias, no AM

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante, na quarta-feira (9), por envolvimento no roubo de um caminhão com mercadorias, ocorrido no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Segundo a delegada Mary Anne Mendes, as diligências iniciaram após o representante de um supermercado do município, informar que o caminhão com mercadorias, que estava a caminho de Silves, juntamente com seus funcionários, ainda não havia chegado ao destino.

“Obtivemos a informação de que o caminhão, que havia saído durante a madrugada, foi visto voltando para Itacoatiara. Com base nisso, fomos em direção ao último local em que ele foi visto, e chegando lá, identificamos marcas de pneus. Já dentro de um ramal, encontramos o veículo com as mercadorias”, relatou a delegada.

De acordo com a autoridade, no momento em que os policiais se aproximaram do veículo, um homem e uma mulher fugiram para dentro da mata; já outros três indivíduos informaram que eram funcionários do mercado e vítimas dos criminosos.

“Iniciamos as buscas pela região e em determinado momento, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que revidou e o atingiu, ele não resistiu e foi a óbito. A mulher foi presa”, disse Mary Anne.

As mercadorias foram parcialmente recuperadas e devolvidas ao proprietário do supermercado. A mulher responderá pelos crimes de roubo majorado com concurso de arma de fogo, cárcere privado, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

