Dia do Pão de Queijo: Chef Bruno Muller dá dicas de recheio para incrementar a tradicional iguaria 

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (17) é comemorado o Dia Nacional do Pão de Queijo. A receita dessa delícia, que ganhou os brasileiros, foi criada nas fazendas de Minas Gerais no século 18 por acaso. Com sabor especial, a iguaria pode ser saboreada da forma tradicional ou recheada. O chef Bruno Muller, responsável pela produção da Natan Congelados, preparou algumas dicas de recheio para o pão de queijo que prometem fazer sucesso.

De acordo com Bruno Muller, a história mostra que devido à falta de farinha de trigo nas fazendas mineiras, as cozinheiras passaram a misturar polvilho, sendo um ingrediente oriundo da mandioca, com leite, ovos, gordura e lascas de queijo. “Dessa combinação inusitada surgiu o pão de queijo”, explicou.

Bruno Muller, ressalta que o pão de queijo está no topo da produção da Natan Congelados ficando atrás apenas do pão francês.

“Isso demonstra que os amazonenses também não abrem mão da iguaria, seja no café da manhã ou no lanche”, frisou.

A Natan produz a versão tradicional e com grãos integrais. O diferencial, diz o chef, está na escolha dos ingredientes.

“A pessoa ao comer o pão de queijo da Natan sente o sabor do queijo e não apenas do polvilho, Além disso, é um lanche prático de ser preparado. O cliente compra congelado e pode assar na airfry ou no forno”, explicou.

O pão de queijo pode ser encontrado em uma das quatro lojas Natan em Manaus, uma em Manacapuru, no Amazonas, além de mais uma em Boa Vista, Roraima. Mais informações sobre os endereços das unidades podem ser consultados no @lojasnatam .

Para incrementar o pão de queijo, o Bruno Muller sugere três recheios, todos práticos e simples de serem preparados, mas que prometem agradar a todos.

Patê de frango

Ingredientes

500 gramas de peito de frango, cozido e desfiado.

300 gramas de maionese

06 colheres de requeijão

02 cenouras médias raladas

01 lata de milho-verde ou 250 gramas

250 gramas de azeitona picada, sem caroço

sal e cheiro verde a gosto.

Modo de preparo

Tempere o frango a gosto, refogue, cozinhe e desfie. Em uma vasilha coloque o frango desfiado e misture a maionese, até formar um creme homogêneo. Acrescente o requeijão e misture até que fique bem cremoso. Caso perceba que ficou um pouco seco, acrescente um pouco de maionese e requeijão, até que atinja uma consistência cremosa.

Adicione a esta mistura os demais ingredientes e misture até incorporar bem. Por fim, prove o sal e se necessário acrescente um pouco mais, até que fique a seu gosto.

Está pronto um delicioso patê de frango para rechear o pão de queijo.

Patê de presunto e mortadela

Ingredientes

250 gramas de presunto

150 gramas de mortadela

250 gramas de maionese

Cheiro verde a gosto

Modo de preparo

Em um processador ou liquidificador, coloque o presunto e a mortadela picados e bata até formar um creme. Adicione a maionese e bata até ficar homogêneo. Acrescente o cheiro-verde picado e está pronto.

Pão de queijo com goiabada

Ingredientes

Goiabada

Modo de Preparo

Derreter a goiabada em fogo baixo até que fique parecendo uma geleia. Se for preciso acrescentar um pouco de água. Deixar esfriar, cortar o pão de queijo e meio e passar a goiabada.

